Triathlon Cidade de Osório recebe mais de 100 atletas

No dia 24/03, o Complexo da Lagoa do Peixoto recebeu mais uma edição do Triathlon Cidade de Osório. A prova, organizada pela Federação Gaúcha da modalidade (FGTri), em parceria com a T3 Eventos, contou com a presença de aproximadamente 150 atletas. A competição valeu pela 3ª etapa do Campeonato Gaúcho e também pela primeira etapa do Circuito Trisul.

A prova do Standart (distância Olímpica) contou com 1,5 quilômetro de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Ao final do trajeto, o campeão da categoria Geral Masculina foi Luciano Montone. O atleta da Pretto Treinamento terminou a prova com o tempo de duas horas, quatro minutos e 18 segundos.

“A primeira vez que competi em Osório foi em 2014, quando disputei um Revezamento. De lá para cá participei de várias edições do “Mundialito” tanto na distância Sprint, Olímpica e Longa. Várias vezes tomei na cabeça, perdi pódio ou cheguei caminhando. Fiz muita força na prova, do início ao fim, competindo contra atletas de alto nível que me tiraram totalmente da minha zona de conforto. E, no final, foi a minha vez de ganhar em Osório”, comentou Montone após a vitória de ponta a ponta.

Na sequência ficaram os irmãos Bodanese, que competem pela equipe FS Team. Marcelo ficou em segundo lugar, com a marca de 2h 08min e 34seg. E Rodrigo terminou na terceira colocação, fazendo o tempo de 2h 10min e 21seg. Completaram o pódio, o quarto colocado Ricardo Machado (RM Assessoria), com a marca de 2h 11min e 14seg; e o 5º Tales de Souza (Cumbre Treinamento Total), com o tempo de 2h 12min e 12seg.

Pódio da Geral Masculina – Standart (distância Olímpica).

GERAL FEMININA

A grande campeã da Geral Feminina no Standart foi a atleta Julia Schutt da FS Team. Ela completou a prova com a marca de duas horas, 24 minutos e 21 segundos. Após a vitória, a atleta ressaltou a organização da prova, destacando o alto nível da disputa. “Há anos fazendo a prova, dessa vez foi especial. Consegui que o corpo respondesse muito bem nas três modalidades (natação, ciclismo e corrida) e no final fui recompensada com o primeiro lugar”, disse Julia Schutt.

Julia Schutt foi a campeã do Standart na categoria Geral Feminina.

Em segundo lugar, terminou Maria Elena Brancher (Exerscience Assessoria), com o tempo de 2h 31min e 23seg. O pódio foi completo por três atletas da Pretto Treinamento: 3ª – Aline Amaral (2h 33min e 51seg); 4ª – Isabella Dal Pizzol (2h 47min e 06seg); 5ª – Vanessa Monteggia (2h 53min e 19seg).

Pódio da Geral Feminina – Standart (distância Olímpica).

OUTRAS CATEGORIAS

SPRINT (Natação: 750m; Ciclismo: 20km; Corrida: 5km)

GERAL MASCULINO

1º – Alejandro Juanuk (1h 05min e 04seg)

2º – Santiago Mendonça (1h 06min e 21seg)

3º – José Miguel Dora (1h 09min e 21seg)

4º – Igor Meira (1h 09min e 56seg)

5º – Daniel Alves (1h 11min e 45seg)

GERAL FEMININO

1ª – Solange Bressan (1h 20min e 14seg)

2ª – Natalia Cimadon (1h 21min e 29seg)

3ª – Samantha Castro (1h 24min e 44seg)

4ª – Gabriela Labatut (1h 25min e 34seg)

5ª – Amanda Gabriel (1h 30min e 43seg)

Além da Standart e da Sprint, houve a disputa do Fast (Mini Triathlon), com 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. No Masculino Iniciante, Clóvis Reis venceu a prova, com o tempo de 45 minutos e 32 segundos. Já na categoria Feminina Iniciante, Julia Vetromille foi a grande campeã, fazendo a marca de 50min e 57seg.

PRÓXIMAS ETAPAS

A quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Triathlon está marcada para acontecer no dia 24 de abril, em Porto Alegre, juntamente com a segunda etapa do Circuito Tri Sul. Já a terceira e última etapa do Tri Sul acontecerá no dia 13 de outubro, novamente em Osório. Vale ressaltar que, na mesma data, também será realizada a sexta e última etapa do Campeonato Gaúcho de Triathlon.