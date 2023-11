Três mortes são registradas no Litoral Norte

Ao menos três mortes foram registradas em municípios do Litoral Norte entre quinta (26) e sábado (28). Na tarde de quinta-feira (26), dois homens foram atingidos por tiros em um bar de Cidreira. Segundo a Brigada Militar (BM), quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao local, na Rua Dezenove, encontraram as vítimas feridas.

Ambos foram socorridos e levados a um Hospital da região. Um dos homens, que havia levado um tiro no peito, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Já o outro, ferido no ombro, segue internado em estado instável. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso e até o momento nenhum suspeito de ter cometido o crime foi preso.

CORPO CARBONIZADO

A BM foi acionada na manhã de sábado (28), após um corpo ser encontrado carbonizado no balneário de Albatroz, em Imbé. Conforme a Brigada, o cadáver estava dentro de um carrinho utilizado para catar materiais recicláveis, em um terreno baldio, próximo à sede de uma empresa de coleta de resíduos, na Travessa Dois. A vítima, que não teve a identidade divulgada, trata-se de um adolescente, de 17 anos de idade.

Após o caso ser registrado na Delegacia de Imbé, a Polícia iniciou as investigações. Na tarde de sábado, dois jovens, de 19 e 21 anos, respectivamente, foram presos, suspeitos de terem matado o menor. Com a dupla foi apreendida uma machadinha, a qual teria sido utilizada para matar o adolescente. Não bastasse isso, a vítima também teria sido agredida a pauladas. Os suspeitos foram levados a DP, onde confessaram o crime. De acordo com a PC, a morte estaria relacionada a disputa do tráfico na região.

OUTRA MORTE EM CIDREIRA

Também na manhã de sábado, mais uma morte foi registrada no Litoral Norte, novamente em Cidreira. O crime aconteceu na Rua Getúlio Vargas, no bairro Zona A. A Brigada informou que foi acionada por volta das 6h e 40min e quando os policiais chegaram ao local, encontraram um homem morto com um tiro na nuca. A vítima, que não teve a idade divulgada, foi identificada como Augusto Fernandes de Souza.

Não foi informado se ele possuía antecedentes criminais. O caso foi registrado na Delegacia de Cidreira e a Polícia Civil está investigando a morte. Vale ressaltar que, até o momento, nenhum suspeito de envolvimento no homicídio foi identificado.