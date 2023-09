Três homens são condenados por morte de jovem em Imbé

O Tribunal do Júri da Comarca de Tramandaí condenou a 21 anos de prisão Alan da Silva Parê, Carlos Eduardo da Silva Souza e Guilherme Greselle Ferri pelo crime de homicídio qualificado, com de motivo fútil, crueldade e dificultação da defesa da vítima. A decisão foi tomada pelo juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tramandaí, Gilberto Pinto Fontoura, durante julgamento realizado no Fórum da cidade, na última quinta-feira (14).

O trio, acompanhado de um adolescente, teria agredido Guilherme Tadeu Gonçalves da Silva, o qual não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O caso aconteceu no dia 1º de maio de 2022, em Imbé. Os condenados foram levados a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde cumprirão pena. Vale ressaltar que a defesa dos presos poderá recorrer da decisão.

O CRIME

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público (MP), os acusados -acompanhados por um adolescente infrator na época dos acontecimentos – agrediram fatalmente Guilherme Tadeu, usando socos, chutes e outros objetos contundentes. O desentendimento teria começado devido a um pisão acidental no pé de Guilherme Ferri por parte da vítima, sem intenção. A discussão, que ocorreu dentro de uma casa noturna no Centro de Imbé, seguiu e levou os acusados a atacarem fisicamente Guilherme Thadeu e outras pessoas presentes no local. Os seguranças do estabelecimento intervieram para separar os envolvidos e os expulsaram do local. No entanto, insatisfeitos com a situação, os réus permaneceram do lado de fora, aguardando a saída da vítima.

Na mesma noite, ocorreu outro confronto dentro do estabelecimento, envolvendo duas mulheres. Quando essas mulheres foram removidas do local pelos seguranças, Guilherme Thadeu acompanhou a saída de uma delas. Na saída, eles acabaram sendo atacados pelos presos, juntamente com o menor, com socos, chutes, pedaços de pau e garrafas de vidro. Durante o ataque, duas vítimas foram socorridas por um amigo, que conseguiu intervir e levá-las a um posto de saúde. Porém, Guilherme Thadeu não teve a mesma sorte e acabou vindo a óbito no local.