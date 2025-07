Homem morre afogado após embarcação virar em rio

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na tarde de domingo (13), após uma embarcação virar no Rio Três Forquilhas, em Terra de Areia. De acordo com o CBM, dois homens retornavam de uma pescaria, quando o barco virou próximo às margens do rio. O acidente ocorreu sob a ponte localizada na BR-101.

Um dos pescadores conseguiu nadar até a margem, enquanto que o outro acabou sumindo na água. Após serem acionados, os bombeiros foram até o local e iniciaram as buscas. Com auxílio de mergulhadores, os agentes conseguiram encontrar o homem sem vida, já na noite de domingo. A vítima, que não teve a identidade divulgada, tinha 66 anos e morava em Terra de Areia.

CRÉDITO: CBM