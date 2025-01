Três acidentes são registrados na Estrada do Mar

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados no final da tarde de terça-feira (7), após um acidente de trânsito ser registrado no quilômetro 35 da ERS-389 (Estrada do Mar), em Capão da Canoa. Segundo o CRBM, um Gol com placas de Capão, seguia em direção a Torres quando, ao se aproximar da Avenida Central, foi surpreendido por um Toyota Etios com placas de Triunfo (região Metropolitana).

Quando o Etios tentava atravessar a rodovia, ele foi atingido pelo Gol e acabou capotando. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ofereceu atendimento, o qual foi negado por ambos os motoristas, que não sofreram ferimentos. Os condutores do Gol, de 20 anos, e do Etios, de 82 anos, realizaram o teste do bafômetro, sendo que nenhum dos dois deu positivo para consumo de álcool.

Após serem ouvidos pelos policiais, os dois homens foram liberados. Já o trecho onde ocorreu a colisão chegou a ser bloqueado parcialmente, voltando o trânsito a funcionar normalmente, após a retirada dos dois veículos.

OUTROS ACIDENTES

Já na manhã de quarta (8), outro acidente foi registrado na rodovia, desta vez em Osório. De acordo com o CRBM, um Chevrolet Classic seguia na altura do quilômetro 05 da Estrada do Mar, em direção a Capão da Canoa, quando acabou sendo atingindo na traseira por um Chevrolet Corsa. Após a colisão, o motorista do Corsa acabou fugindo.

Um passageiro do Classic ficou ferido. O homem, de 56 anos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O estado de saúde dele não foi informado. Já o condutor do Classic, de 44 anos, passou pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Após ser ouvido, ele foi liberado.

O caso foi registrado na Delegacia de Osório e a Polícia tenta identificar o motorista que causou o acidente e fugiu. Vale ressaltar que, até o momento, o sujeito ainda não foi localizado.

Chevrolet Classic teve sua traseira destruída após ser atingido por outro veículo.

SAÍDA DE PISTA

Também na manhã de quarta-feira, um novo acidente foi registrado em outro trecho da Estrada do Mar, novamente em Osório. Um automóvel saiu da pista após o motorista perder o controle da direção quando acessava a nova rótula que dá acesso ao distrito de Atlântida Sul (Osório) e ao município de Imbé. Apesar do susto, o homem não se feriu.

Motorista perdeu controle da direção ao acessar rótula que dá acesso a Atlântida Sul e Imbé.

