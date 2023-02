Travessia Torres – Tramandaí conta com mais de três mil atletas

No último sábado (28/01), foi realizada a 17ª edição da Travessia Torres – Tramandaí (TTT). Neste ano, a prova contou com aproximadamente três mil atletas de todas as regiões do país. Uma das novidades, foi que a TTT passou a ser Double Marathon (distância de duas maratonas oficiais somadas) e Marathon (distância de uma maratona oficial). Com largada em Torres, os participantes passaram por diversas praias da região até o ponto final, na orla de Imbé.

Após os 84.390 metros, Felipe Silva da F3 Assessoria Esportiva foi o grande campeão da TTT 2023. Ele terminou a prova com o tempo de seis horas, oito minutos e 40 segundos. Esse foi o 3º título do corredor na prova, já que também venceu nos anos de 2019 e 2020. Em segundo lugar, ficou Ledionir Justin (Tean Ultrachico), com a marca de 6h 21min e 48seg. Já o 3º colocado foi Gabriel Picarelli (Picarelli Assessoria Esportiva), com o tempo de 6h 30min e 45seg. Completaram o pódio da Geram Masculina: Rodrigo Oliveira (Tubarão Runnes), com a marca de 6h 43min e 33seg, e Leonardo Rodrigues (F3 Assessoria Esportiva), com o tempo de 6h 51min e 18seg.

Na Geral Feminina, a grande campeã foi Viviani Souza da Meta Assessoria. A atleta completou os quase 84,4 quilômetros com a marca de 7h 58min e 10seg. Na segunda posição ficou Luciana Beatriz da Rocha (F3 Assessoria Esportiva), que fez o tempo de 8h 27min e 20seg. Já em 3º lugar, terminou Francieli Franceschi, também da F3, com a marca de 8h 43min e 19seg. Completaram o pódio Juliana Fitarelli (Born Run), com o tempo de 9h 01min e 19seg, e Simeri Botelho (Inspire Run), com a marca de 9h 15min e 19seg.

Na Marathon, prova de cerca de 42 quilômetros, o grande campeão foi Jeferson Lopes da Pace Vida/ANR Ijuí. Ele terminou a prova com o tempo de 3h 01min e 53seg. O vice-campeão foi Tiago Tondin (Avulso), com a marca de 3h 31min e 32seg. Na terceira posição ficou Igor Guimarães (Veloz Assessoria Esportiva), com o tempo de 3h 37min e 08seg. Completaram o pódio: Ronie Fagundes (Top Fit), com a marca de 3h 44min e 49seg, e Pedro Antônio Marcelino (F3 Assessoria Esportiva), com o tempo de 3h 46min e 05seg.

Já no Feminino, a vitória foi de Solange Maria Cechin da HF Treinamento Esportivo. A atleta completou a prova com a marca de três horas, 24 minutos e 50 segundos, quase 16 minutos a frente da 2ª colocada, Linda Oliveira (Inspire Run). A terceira colocada foi Emilene Bortolotto (Movidos pela Vibe), com o tempo de 4h 08min e 49seg. Completaram o pódio: Daniela Santarosa (Santa Corrida/Skechers), com a marca de 4h 18min e 08seg, e Patrícia Canal da equipe Quênia, com o tempo de 4h 41min e 41seg.

OUTRAS CATEGORIAS

Além das provas individuais da Dupla Maratona e da Maratona, a Double Marathon também contou com provas de duplas, quartetos e octetos. Nas duplas Masculinas, a equipe Paleo Runners/Os Guris do Café terminou na primeira colocação, com a marca de 5h 54min e 39seg, apenas três segundos à frente dos vice-campeões, os atletas da Ninja Runners. Já nas duplas Femininas, a equipe Dani Vist ficou com o título, terminando a prova com o tempo de 7h 49min e 56seg.

No quarteto Masculino, vitória da F3 Assessoria Esportiva, com a marca de 5h 16min e 12seg. No quarteto Feminino, a equipe F3 Woman foi a grande campeão, fechando a prova com o tempo de seis horas e 14 minutos gravados. No octeto Masculino, Vidativa foi a grande vencedora, com a marca de 5h 13min e 29seg. Já no octeto Feminino, quem levou a melhor foi a equipe do Levanta o Pé Atrás, que encerrou a prova com o tempo de 7h 20min e 44seg. E para fechar, no octeto Misto, a KM Livre conquistou o título, terminando a prova com a marca de 5h 13min e 51seg.

Vale ressaltar que além da categoria Geral, também foi distribuída premiação para os cinco melhores das categorias por idade. Para ver a lista com todos os campeões da Travessia Torres – Tramandaí 2023, acesse: www.travessiatttrs.com.br e clique no guia Resultados. Lembrando que o evento já está confirmado para 2024 e deverá ser realizado na última semana de janeiro (como costuma acontecer), provavelmente no dia 27 (último sábado do mês).