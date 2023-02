Público do Planeta Atlântida deve estimular comércio e serviços da região

A mobilização de milhares de pessoas que devem chegar ao Litoral Norte para o Planeta Atlântida no final de semana não deve impactar apenas no clima das praias gaúchas, mas também, na economia no entorno da Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), em Xangri-Lá, local onde acontece o festival.

De acordo com a associação de comércio e serviços da região, este será o terceiro fim de semana de mais movimento durante o Verão e pode levar até 100 mil pessoas a cidades como Xangri-Lá e Capão da Canoa. “A expectativa é muito alta, será o primeiro Planeta Atlântida pós-Covid. O Litoral Norte já está tendo um Verão acima do esperado com relação ao número de veranistas e o Planeta Atlântida costuma ser o terceiro final de semana de maior movimento, perdendo apenas para o Ano Novo e o Carnaval”, avaliou Augusto Cesar Roesler, presidente da Associação Comercial Industrial e Prestadora de Serviço de Capão da Canoa e Xangri-Lá (ACICC).

O secretário do Turismo de Xangri-Lá, Cristovão Wolff, destaca a visibilidade que o Planeta Atlântida gera para o Litoral como um todo. Segundo ele, durante todo o Verão, a cidade estima receber 300 mil pessoas. “Acreditamos que o evento gera uma grande visibilidade para o município no âmbito nacional, em termos de destino. Mesmo que seja difícil de mensurar, ocorre um aquecimento da economia de uma forma geral”, disse o secretário.

INGRESSOS SEGUEM A VENDA

Quem ainda não garantiu os ingressos, segue a venda no site do evento (www.planetaatlantida.com.br/ingressos.html). Há ingressos para os dois dias e os preços variam de 330 reais a R$ 1,8 mil. Foi divulgado na segunda-feira (30/01), o cronograma com horários e palcos das atrações. A abertura dos portões para os planetários ocorre às 16h desta sexta (3).

MAIS DE 24H DE SHOWS

No primeiro dia de festival, o Palco Planeta dá início às 18h e 30min com Lagum. Depois, tocam Gloria Groove (20h), Jota Quest (21h e 30min), Matheus e Kauan (23h), Luísa Sonza (0h e 30min), Dilsinho (2h) e Dubdogz (3h e 30min). No Palco Atlântida, a banda Vera Loca dá a largada às 17h e 50min, seguido por Priscilla Alcantara às 19h, e, na sequência, se apresentam Jovem Dionisio (20h e 30min), Vitor Kley (22h), Melim (23h e 30min), Poze do Rodo convida Chefin (1h) e Mochakk (2h e 30min).

Já no sábado (4), o Palco Planeta inicia com Armandinho, às 18h e 30min. Jão (20h), Ludmilla (21h e 30min), Luan Santana (23h), Ivete Sangalo (0h30), Matuê & 30praum (2h) e Vintage Culture (3h e 30min) completam o line-up. Já no Palco Atlântida se apresentam Zaka (18h e 30min), Comunidade Nin-Jitsu (20h), Gilsons (21h e 30min), Reação em Cadeia (23h), Charlie Brown Jr 30 anos (0h e 30min), Teto & WIU (2h) e Ariel B (3h e 30min).

No Planeta Premium, uma série de atrações musicais especialíssimas também vão ocorrer. No dia 03/02, Raffa Santos & Luciano Reis (18h e 19h e 30min), Jow (21h e 22h e 30min), Soul Sisters (0h e 1h e 30min) e Thiago Matthias (3h) comandam a festa. Já no dia 04/02, Lê Araujo & Luciano Reis (18h e 19h e 30min), Highlab (21h e 22h e 30min), DC Project (0h e 1h e 30min) e Matheus Conci (3h) completam o line-up. Comandado pela Coca-Cola FEMSA Brasil, a pista da Arena Coke Studio ainda comportará uma balada interna, em um espaço de 150 metros quadrados. Já na área externa haverá line-up de DJs e ainda o tradicional show nacional surpresa.