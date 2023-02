Polícia Civil investiga homicídio

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de terça-feira (31/01), após um homem ser encontrado morto na Rua Atlântida Sul, esquina com a Rua Palmares, no bairro Primavera. Ao chegarem ao local, por volta das 21h, os Policiais Militares (PMs) encontraram o corpo com diversas marcas de tiros na cabeça e no peito. Segundo a BM, a vítima, identificada como Maicon Vinicius Garcia da Silva, de 27 anos, foi morta no pátio da sua residência. O local foi isolado para a realização da Perícia e a Polícia Civil está investigando o caso. Até o momento nenhum suspeito de envolvimento no crime foi identificado ou preso.