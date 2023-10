Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue com o trabalho intensivo de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de terça-feira (24), duas pessoas foram presas em Torres. De acordo com a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberam informações de que indivíduos estaria traficando no bairro Getúlio Vargas, realizando anúncios pelas redes sociais.

Os Policiais Militares (PMs) realizaram buscas e encontram o casal suspeito, que, ao avistarem a viatura, tentaram fugir, mas foram capturados. Com a dupla foram apreendidas 34 porções de maconha, quatro buchas de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e 102 reais.

O homem, de 29 anos, já possuía antecedentes por tráfico de entorpecentes. Já a mulher, de 24 anos, tinha passagens por calúnia. Ambos foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Na madrugada de quarta (25), um homem foi preso no Centro de Tramandaí. A prisão aconteceu durante uma barreira policial. Os PMs abordaram um automóvel VW/Voyage, o qual era conduzido pelo indivíduo, de 44 anos, o qual já possuía antecedentes por tráfico.

Em revista no carro, os brigadianos encontraram uma pochete com 75 porções de cocaína embaladas para a venda. Além disso, também foram apreendidos um celular e 61 reais em dinheiro. Diante dos fatos, o motorista foi preso e conduzido à Delegacia para registro de ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro, objetos e 75 porções de drogas.

Também na quarta-feira, outro homem foi preso por tráfico na região, desta vez em Cidreira. Segundo a Brigada, a prisão aconteceu no Centro da cidade, durante Operação do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O indivíduo, de 23 anos, foi detido com aproximadamente um quilo de drogas entre maconha e crack. Com ele também foram apreendidos: uma faca, uma tesoura, material para embalar os entorpecentes e duas balanças de precisão.

Ainda durante a Operação, outro homem, de 18 anos, foi preso por receptação no bairro Chico Mendes com uma motocicleta furtada. Os presos foram levados a DP de Cidreira, onde foram registradas as ocorrências.