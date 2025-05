Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na manhã de terça-feira (29/04), um homem foi preso em Imbé. A ação foi efetuada pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Após receberem informações sobre um indivíduo traficando, os Policiais Militares (PMs) foram até o endereço indicado, onde abordaram o suspeito. O homem, de 25 anos, estava carregando uma mochila com 11 porções de maconha, 20 porções de crack, duas balanças de precisão, um rolo plástico para embalar os entorpecentes, além de um aparelho celular.

Também na terça, a Brigada prendeu um casal em Santo Antônio da Patrulha. Durante patrulhamento no bairro Madre Tereza, os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) flagraram quando um homem tentou fugir ao avistar a viatura.

O sujeito correu até uma residência, onde acabou sendo abordado. No local, os PMs viram uma mulher jogando objetos pela janela, sendo apreendidas seis porções de cocaína e 163 pedras de crack. Além dos entorpecentes, também foi recolhido um celular. O homem de 35 anos, com antecedentes por furto e roubo; e a mulher de 27 anos, com passagens por tráfico de drogas; foram presos em flagrante.

Todos os traficantes presos foram levados a Delegacia de Polícia para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça,

Casal foi preso em Santo Antônio da Patrulha com celular e 169 porções de drogas.

CRÉDITO: BM