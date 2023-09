Trabalhador morre ao cair de poste

O Litoral Norte foi atingido, no final da última semana, por ventos forte, que acabaram causando transtornos a milhares de moradores, inclusive, com a falta de energia elétrica em alguns municípios da região. Até o final da tarde de segunda (11), cerca de três mil clientes seguiam sem luz no Estado, estando Palmares do Sul e Tramandaí entre os mais afetados.

Durante um dos trabalhos de reparo na rede de energia, um trabalhador acabou morrendo ao cair de um poste, na manhã da última sexta-feira (8). Segundo a Brigada Militar (BM), o caso teria acontecido na Estrada da Boituva, em Palmares. Após o acidente, a vítima teria sido levada ao Hospital São José, em Palmares, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A causa da morte não foi identificada, havendo duas suspeitas: mal súbito ou descarga elétrica.

Em nota, a CEEE Equatorial se solidarizou com os familiares do homem, que trabalhava para uma empresa terceirizada, a qual foi contratada pela Companhia de Energia Elétrica. Ainda segundo o comunicado, a CEEE afirmou que aguarda o resultado da Perícia para se pronunciar. A morte foi registrada na Delegacia de Palmares e a Polícia Civil (PC) está investigando o caso.