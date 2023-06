Torneios beneficentes arrecadam doações para famílias atingidas pelo ciclone

Desde que o ciclone extratropical atingiu o Litoral Norte na semana passada, cansando muita destruição e deixando dezenas de pessoas desabrigadas, a população se uniu em prol de ajudar as famílias atingidas. E o pessoal do esporte não fez diferente. Em prol de arrecadar alimentos e donativos para os necessitados, foram realizados torneios beneficentes de Beach Tennis na região.

Em Osório, o Vila Esportes recebeu o Torneio do Poço Solidário. Na categoria Feminina C, as campeãs foram as osorienses Laura Rost e Aline Pereira. Já na Mista, deu Bolívar Ourique e Villa Verde de Gravataí. Mas no final, os grandes vencedores foram as pessoas que serão ajudadas com as doações. Ao todo, foi conseguido o valor de 900 reais, com as inscrições, além de dezenas de sacolas com alimentos e roupas.

Aline e Laura campeãs da Feminina C