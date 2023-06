Mirante da Borússia está aberto para visitação

Após algumas semanas de obras, o Mirante da Borússia foi reaberto para visitação na quarta-feira (21). Considerado um dos principais pontos turísticos da cidade, ele passou por melhorias e revitalização, recebendo a instalação de banheiros, uma das reclamações dos turistas e moradores que visitavam o local.

Além disso, o prédio junto ao Mirante também está com o primeiro andar aberto, o qual estará disponível, inclusive, aos finais de semana. Já os demais andares ainda passarão por obras, ficando disponíveis para visitação do público assim que tudo estiver finalizado, assim como a nova subprefeitura do distrito, que ficará localizada no andar superior.

O prefeito Roger Caputi destacou o trabalho realizado: “O Morro da Borússia dispõe de lindos lugares para aproveitar com a família e amigos e o Mirante é mais um espaço que estamos devolvendo para a população com o propósito de que seja utilizado por todos. Contaremos a partir de agora com aquele espaço aberto aos finais de semana e com banheiros disponíveis para todos que visitarem nosso ponto turístico. Essa é mais uma entrega da nossa gestão”, comentou o prefeito osoriense.