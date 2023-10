TERRORISMO É TÃO RELATIVO QUANTO A DEMOCRACIA NO BRASIL

O ano eleitoral de 2022 foi demonstrado ao Brasil é que vem a ser a Democracia da esquerda tão propalada pelo cidadão descondenado e seus comparsas. Nesta Democracia, tudo que é bom para a esquerda tem de concomitantemente ser ruim para a direita. São as duas faces da mesma moeda. Fato este que foi corroborado pelo TSE e pelos acovardados do STF que antes eram cobrados por quem eles descondenaram e que agora estão sob a égide do ministro Alexandre de Moraes.

Foi numa das tantas galhofadas e mentiras que o descondenado soltou esta pérola quando gestionado pela mídia sobre o democrata da Venezuela de que a “Democracia é relativa”. Tudo para justificar seu apoio a países ditatoriais, comunistas e até mesmo a grupos terroristas como as FARC, o Hamas e outros. Toda esta apelação à Democracia que fez o ministro incitado pelo ministro da Justiça, a transformar um movimento pacífico no Brasil organizado pela direita e ser amplamente adotado pela mídia e por estes como sendo atos terroristas. Disto surgiu o campo de concentração em Brasília e as condenações de pessoas que nunca cometeram crime algum a cumprirem penas de mais de 14 anos de cadeia. Isto sem falar no atropelo da Constituição e do rito processual colocando a PGR como um apenso desnecessário e os advogados das partes como empecilhos para as arbitrariedades cometidas.

A guerra que sempre está presente no oriente médio e principalmente com palestinos envolvendo o estado de Israel demonstra o que a insanidade do ser humano pode atingir. O Hamas, grupo realmente terrorista, assim como o Hezbolath tiveram apoio para que realizassem a atrocidade e barbárie que estão sendo vistas pelo mundo. Tão ruim quanto, é ouvir uma deputada alegar que o Hamas tem direito de “reivindicar” suas terras, praticamente acolhendo as atrocidades que cometeram os terroristas com o povo de Israel.

A política externa nefasta do Brasil está a apoiar grupos terroristas e também países dominados pelo narcotráfico como o caso da Venezuela, as atrocidades contra religiosos na América Central, mas precisamente na Nicarágua. Enviar milhões de reais a Argentina para financiar a esquerda para se manter no poder, enquanto o povo argentino segue indo à falência.

O governo federal relativiza até mesmo o terrorismo praticado pelo Hamas mesmo diante da barbárie injustificada. Enquanto isto no Brasil, se vê assassinados pelo narcotráfico e de milícias a luz do dia de pessoas inocentes, mas o governo e a velha mídia criticam as ações policiais que as combatem. Temos um STF que quer permitir o assassinato de bebês no ventre de mães, dando mais valor a um javali intruso e agressivo introduzido no país. Buscam justificar a liberação das drogas, pois consideram que o consumo não é tráfico e, portanto, a penalização pelo tráfico e exagerada, mas punição por opinião ou por movimento democrático é um crime até mesmo sem direito a defesa pelo cidadão.

O governo brasileiro é uma vergonha internacional a que os brasileiros estão sendo expostos e ao mesmo tempo ver a falta de recursos na Saúde serem negligenciados, com hospitais falindo, com falta de medicamentos e insumos básicos para atender a população. Mas dinheiro para a Cultura é importante, salvar a Argentina da banca rota e da derrota iminente do atual governo recebe milhões do governo brasileiro. Criam-se cargos e ministérios e a compra de votos com verbas que deveriam estar sendo utilizadas para os programas sociais daqueles que ficaram a margem da sociedade pelo desemprego decorrente da pandemia.

Em poucos meses vimos a nação sucumbir ao comunismo e a avassaladora sanha de recursos públicos mal empregados e desde 8 de janeiro vemos os direitos dos cidadãos serem a cada dia serem cerceados. Mas o pior de tudo é ver relativizar a Democracia para ditadores e por que não também para os verdadeiros terroristas que agora assombram o mundo com suas atrocidades contra o povo de Israel.