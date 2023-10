Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de quinta-feira (5), um homem foi preso na Praia da Cal, em Torres. Conforme a BM, a prisão aconteceu após os Policiais Militares (PMs) receberem informações de que um indivíduo estaria traficando na região central da cidade.

Durante as buscas, os agentes avistaram um automóvel Gol trafegando em atitude suspeito e resolveram abordá-lo. O motorista do carro, de 19 anos, foi preso em flagrante com 22 porções de cocaína. Também foram apreendidos: uma balança de precisão, um aparelho celular e 310 reais.

Também na quinta, mais três pessoas foram presas pela BM, dessa vez em Tramandaí. Após receberem informações de que duas mulheres, de 32 e 34 anos, e um homem, de 22 anos, teriam vindo de São Leopoldo, na região Metropolitana, para distribuir entorpecentes no Litoral, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizaram buscas na cidade e conseguiram localizar o trio no Parque dos Presidentes. Com o grupo foram apreendidas 35 pedras de crack, 17 porções de maconha e sete de cocaína, além de R$ 69,00.

Todos os criminosos, que já tinham antecedentes por tráfico, foram levados à Delegacia de Polícia (DP), onde foram registradas as ocorrências.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro e 59 porções de entorpecentes.

PRISÃO EM BALNEÁRIO PINHAL

Na noite de sexta-feira (6), uma mulher foi presa em Balneário Pinhal. A prisão aconteceu em flagrante em frente a uma residência. Conforme a Brigada, os PMs encontraram com a mulher uma bolsa com 30 pedras de crack, 36 porções de maconha, um celular, anotações do tráfico e 100 reais. A traficante foi levada à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Pinhal apreendeu dinheiro, objetos e 66 porções de drogas.

FORAGIDO É PRESO EM CAPÃO

Na madrugada de sábado (7), um homem foi preso no Centro de Capão da Canoa. Os agentes do 2º BPAT foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria traficando próximo a uma casa noturna do município. Imediatamente, os policiais foram até o local indicado, onde abordaram o suspeito.

Durante a abordagem, os PMs desconfiaram da atitude do suspeito e acabaram constatando que o homem, de 26 anos, havia entregado uma identidade falsa. Em consulta ao sistema, foi constatado que o abordado estava foragido da Justiça. Com ele foram encontradas 110 porções de cocaína, além de um celular e uma nota de dois reais. Diante dos fatos, o criminoso foi levado a DP e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá o resto da sua pena.

Ação em Capão apreendeu dinheiro, celular e 110 porções de cocaína.

OUTRAS PRISÕES

Também no sábado, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberem informações de que dois indivíduos estariam indo a Cidreira para cometer um homicídio. Após buscas na região, os PMs encontraram a dupla a bordo de um Ford Focus, trafegando pelo bairro Parque dos Pinos. Ao avistarem as viaturas, os indivíduos fugiram em alta velocidade, sendo capturados apenas no quilômetro 98 da ERS-040, já no município de Balneário Pinhal.

Durante a abordagem, os brigadianos encontraram com o carona, de 26 anos, um revólver calibre 38 milímetros com quatro munições. Conforme a BM, o condutor do carro, de 34 anos, relatou que teria drogas escondidas em um endereço no bairro Chico Mendes (Cidreira) e que eles teriam ido ao local na tentativa de cometer um homicídio.

Os policiais foram ao local indicado, onde encontraram dois tijolos de maconha e uma balança de precisão. Diante dos fatos, os dois homens foram presos e levados à Delegacia para registro de ocorrência.

Ação em Cidreira apreendeu objeto, arma, munições e dois tijolos de maconha.

Na madrugada de domingo (8), os agentes da 8º BPM impediram que objetos fossem arremessados para dentro da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). O material ilícito foi encontrado em um VW/Gol, que foi abordado próximo ao presídio. De acordo com a BM, durante a abordagem, um homem, que estava no banco traseiro do veículo, desceu do carro e tentou fugir a pé, sendo capturado e preso.

O homem, de 28 anos, estava utilizando uma tornozeleira eletrônica e possui diversas passagens por crimes como lesão corporal, ameaça, roubo, receptação e tráfico de entorpecentes. Com ele foram apreendidos: três celulares, dois carregadores, três garrafas de cachaça, 10 pacotes de suco e 515 gramas de maconha. O criminoso, assim como o condutor do veículo, foi preso e encaminhado a DP da cidade, onde foi registrada ocorrência.