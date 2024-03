Só Canela e Croatas/Bahia Show são os campeões da 1ª Copa Online Carros de Futebol 7

OSÓRIO – Entre os dias 08 e 10 de março, a Arena Sports Bar recebeu a primeira edição da Copa Online Carros de Futebol 7. A competição contou com a participação de 20 equipes, sendo 12 na Série Prata e oito na Série Ouro. Os jogos foram realizados em dois tempos de 10 minutos, com as finais acontecendo em dois tempos de 15 minutos.

No final, foram premiados os três melhores times em cada categoria, com troféu e medalhas, além de troféu para o Craque/Revelação, Artilheiro, Goleiro Menos Vazado e Melhor Comissão Técnica. Vale ressaltar que não houve disputa do 3º lugar, sendo definido aquele que perdesse para o campeão na semifinal.

Ao longo da competição, os atletas tiveram que lidar com a variação climática, jogando com chuva, vento e um sol de rachar. Mesmo com esse tempo maluco, um excelente público foi registrado durante todo o evento, fazendo com que a Arena ficasse lotada nos três dias. Além dos jogos, o público pode acompanhar as apresentações musicais de Malu Araújo e do Grupo Situa Samba, tudo de maneira gratuita.

SÉRIE PRATA

As 12 equipes foram divididas em três grupos com quatro cada um, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada chave e os as duas melhores segundas colocadas para o mata-mata. Após grandes partidas, o título da Série Prata foi decidido entre Fut Quinta e Croatas/Bahia Show.

O Fut Quinta terminou com a melhor campanha da primeira fase, somando sete pontos no grupo B (duas vitórias e um empate). O time estreou derrotando o Jaguaras por 2 a 1. Depois goleou o Bless por 4 a 0. E ficou no empate em 1 a 1 contra o GAO. Também invicto, o Croatas/Bahia Show terminou a primeira fase como pior segundo colocado, ficando em 2º na chave C, com cinco pontos ganhos. Depois de estrear vencendo o Fut Segunda por 3 a 1, o time acabou tendo dois empates: 0 a 0 com o Inter de Meião e 2 a 2 contra o PSG Osório.

No mata-mata, o Fut Quinta não teve vida fácil. Nas quartas, vitória por 2 a 1 sobre o PSG. Já na semifinal, triunfo por 1 a 0 para cima do Jaguaras, com direito a um belo gol marcado por Bruninho. Enquanto isso, o Croatas/Bahia Show passou pelo Cupim/Borússia nas quartas de final vencendo por 1 a 0. Já na semi, o Croatas não deu chances para o GAO. Construindo o resultado na primeira etapa, o Croatas aplicou 4 a 1 para cima do Grêmio Atlético Osoriense (GAO).

Croatas/Bahia Show

Vs

Fut Quinta

Final – A primeira chance do jogo foi do Fu Quinta. Moreno dominou no peito e arriscou chute, mas a bola passou à direita do gol de Ronald. A resposta do Croatas saiu com Mika, em chute da intermediária, porém a bola acabou desviando em um de seus companheiros e acabou indo para fora.

Aos poucos, o Croatas/Bahia Show começou a tomar conta da partida, mas desperdiçava as chances para abrir o marcador. Lucas recebeu, avançou em velocidade e chutou cruzado para a defesa de Nilso com o pé. Pouco tempo depois, Felipe lançou Vini, que de primeira finalizou para fora. Na sequência, Lucas arriscou chute de longe e a bola passou perto do gol.

Pressionado, o Fut Quinta parou o jogo, em pedido de tempo. Porém, quem marcou após a parada foi o Croatas. Felipe mandou um chute de longa distância no alto e abriu o marcador: 1 a 0 Croatas/Bahia.

2º Tempo – Logo no início da segunda etapa, aproveitando saída errada do Fut Quinta, o Croatas chegou ao segundo gol. Douglas teve a frieza para dominar, limpar a marcação de Moreno e tocar para as redes, marcando um belo gol: 2 a 0. Mas a resposta do Fut Quinta foi imediata. Na saída de bola, Ronald teve que se virar para defender o chute do meio da quadra.

Na sequência, Mika roubou a bola e chutou, mas a bola passou por cima do gol. Depois, Douglas avançou com a bola e finalizou, levando perigo ao gol de Nilso. Porém, quando o Croatas estava perto de fazer o terceiro, foi o Fut Quinta que marcou. Nilso saiu jogando rápido, fazendo um lançamento direto para Pretinho. O camisa 3 dominou e bateu rasteiro no canto de Ronald para descontar no marcador: 2 a 1.

Após o gol sofrido, o Croatas voltou a dominar a partida. Após jogada de pé em pé, Vini cruzou e Nilson defendeu. No escanteio, Douglas cabeceou e Nilso segurou firme. Na sequência, em jogadaça de Mika, o camisa 8 do Croatas driblou dois, mas acabou parando no goleiro do Fut Quinta. Alguns minutos depois, após cobrança de falta, Vini pegou de primeira e acertou o travessão.

Nos minutos finais, o Fut Quinta tentou fazer uma pressão em busca do empate. Natan teve uma boa chance em cobrança de falta na entrada da área, mas acabou chutando a bola na barreira. No último lance do jogo, Pepo chutou cruzado, a defesa do Croatas afastou e o árbitro encerrou a partida.

Final de Jogo! O Croatas/Bahia Show venceu o Fut Quinta pelo placar de 2 a 1 e ficou com o título da Série Prata. Com o resultado, o GAO terminou na terceira colocação, já que perdeu para o campeão Croatas na semifinal pelo placar de 4 a 1. Além disso, o GAO teve o Artilheiro (Juninho) e a Melhor Comissão Técnica. Já o campeão Croatas levou os demais prêmios. Mika foi o Craque e Revelação do Campeonato. Enquanto que Ronald foi o Goleiro Menos Vazado, com cinco gols sofridos em seis jogos.

Equipe do Fut Quinta foi a vice-campeã da Copa Online Carros – Série Prata. Time do GAO terminou na terceira colocação da Copa Online Carros – Série Prata.

SÉRIE OURO

As oito equipes foram divididas em duas chaves com quatro cada uma, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para as semifinais. Após grandes duelos, a decisão da Série Ouro foi entre Só Canela Vs Cupim/Largados. Os dois times estavam na chave B e se enfrentaram logo na primeira rodada.

Em duelo equilibrado, o Cupim acabou vencendo por 2 a 1. Depois disso, ambas as equipes venceram os seus dois jogos e avançaram juntas para a semifinal da competição. O Cupim/Largados ficou em primeiro, com nove pontos, ao derrotar Barca Furada (2 a 1) e Metropolitano (4 a 0). Já o Só Canela acabou avançando em segundo, com seis, depois de vencer o Metropolitano por 3 a 1 e o Barca por 2 a 1.

Na semifinal, o Cupim goleou o Tróia por 4 a 0. Enquanto isso, o Só Canela, em um jogo marcado por muita confusão, conseguiu derrotar a Dalge por 2 a 0, com direito a dois gols marcados por Patinho. Com isso, Cupim/Largados e Só Canela voltariam a se reencontrar, dessa vez na decisão do título, sendo uma espécie de revanche para o Só Canela, devido a derrota na primeira fase.

Time do Só Canela foi o campeão da Série Ouro após derrotar na final a equipe do Cupim/Largados na disputa por pênaltis.

Só Canela

Vs

Cupim/Largados

Final – O Só Canela começou em cima, não deixando o Cupim jogar. Mas a pressão não se transformou em muitas chances de gol. Na melhor chance da equipe no primeiro, após cruzamento para a área, Jean tentou de carrinho e acertou o travessão. Aos poucos, o Cupim/Largados começou a jogar e foi tomando conta da partida.

Vidal arriscou um chute e Iago espalmou. Julinho roubou a bola e cruzou para Robinho, que dentro da área finalizou e o goleiro Iago defendeu com o pé. Na sequência, Robinho chutou cruzado e Iago deu um tapa na bola. E a pressão do Largados continuou. Pouco tempo depois, Nikinho recebeu deu Butiá e de bicicleta mandou para fora. Após boa triangulação do Cupim, Robinho chutou no alto e Iago defendeu. Pouco tempo depois, Vidal cobrou falta e a bola passou por cima do gol. Ainda antes do intervalo, Julinho chutou no ângulo e Iago fez uma defesaça, salvando o Cupim.

2º Tempo – A segunda etapa começou agitada. Logo no início, Laércio (Só Canela) sofreu falta ao lado da quadra e acabou sendo chutado quando estava no chão, o que gerou muita reclamação de todo o banco da equipe. Após muita reclamação, Cafú bateu a falta, o goleiro Eliandro não segurou a bola e Nico empurrou para o gol: 1 a 0 Só Canela.

A resposta do Cupim foi rápida. Em outra cobrança de falta, Vidal bateu e o goleiro Iago espalmou. Na sequência, o camisa 13 do Cupim mandou um chute de longe e Iago fez uma defesaça.

A partida ficou aberta, com os dois times criando chances para marcar. Butiá (Largados) recebeu na esquerda e chutou cruzado, mas para fora. Na jogada seguinte, Laércio (Só Canela) avançou em velocidade e bateu cruzado, mas Paulo acabou furando. Na sequência, Julinho (Largados) entrou de frente para o gol, mas acabou se atrapalhando na hora da finalização e a bola saiu pela linha de fundo.

O tempo ia passando e o placar seguia 1 a 0 para o Só Canela. Julinho recebeu de Vidal e chutou para defesa de Iago. Na resposta do Só Canela, Gui cobrou falta no ângulo e Eliandro voou na bola para salvar o Cupim. Pouco tempo depois, após boa tabela, Julinho finalizou e Iago defendeu no susto. O Cupim tentou fazer uma pressão no final do jogo e conseguiu chegar ao empate já no minuto final. Em cobrança de escanteio rasteiro, Vidal chutou de primeira no canto para deixar tudo igual: 1 a 1, levando a decisão do título para as penalidades.

Pênaltis – O Cupim/Largados começou acertando as três primeiras cobranças, com Nikinho, Julinho e Robinho. Já o Só Canela deixou tudo igual, marcando com Paulo, Patinho e Cafú. Pedro fez o 4 a 3 para o Cupim. Na quarta cobrança do Só Canela, Julinho foi para o gol, mas ele não conseguiu evitar o gol do goleiro Iago: 4 a 4. Na última cobrança, Walace fez 5 a 4 para o Cupim. Não podendo errar, Jean fez o 5 a 5, levando a decisão para a série alternada.

Na primeira cobrança do Cupim, Gabriel chutou e Iago defendeu. Aí coube a Gui fazer o gol do título e correr para a festa. Final de Jogo! Vitória do Só Canela sobre o Cupim/Largados nos pênaltis pelo placar de 6 a 5 e título da Série Ouro para a equipe.Com o resultado, o Dalge terminou na terceira colocação, já que perdeu para o campeão Só Canela na semifinal pelo placar de 2 a 0.

Nas premiações individuais, o vice-campeão Cupim/Largados levou tudo. Julinho foi o Craque e Artilheiro da competição. A equipe ainda teve o Goleiro Menos Vazado (Eliandro, com três gols sofridos em cinco jogos) e a Melhor Comissão Técnica.