Sessão Solene homenageará destaques da Segurança Pública

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na tarde de quinta-feira (05) uma Sessão Solene. Na ocasião, será entregue a Honraria de Destaque da Segurança Pública de 2024. Ao todo, serão sete homenageados:

O sargento Antonio Pedro Motta Ferreira (Batalhão Ambiental da Brigada Militar – BABM); os 1os sargentos Lauricio Lopes Monteiro (Escola de Formação de Soldados – Esfes) e Mauricio Fernando Oliveira Duarte (Corpo de Bombeiros Militar – CBM); os soldados Fabiano Antunes de Oliveira (3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar – BRBM), Fabrício Viviam Nogueira (8º Batalhão de Polícia Militar – BPM) e Marcelo Machado da Silva (Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte – CRPO Litoral); e o comissário de Polícia Tiago Tavares Reis (Polícia Civil – PC).

A cerimônia está marcada para iniciar às 14h e será aberta a toda comunidade osoriense. Quem preferir, poderá acompanhar a transmissão ao vivo que ocorrerá de maneira simultânea na Página do Facebook e no Canal do Youtube da Câmara de Vereadores. A matéria completa sobre evento você poderá acompanhar na edição do Jornal Momento do dia 13/06.

CRÉDITO: Divulgação