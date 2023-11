Sessão da Câmara será realizada no Rotary

OSÓRIO – Na noite desta terça-feira (6), acontecerá mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. Na Ordem do Dia, serão votados quatro Projeto de Lei (PLs), incluindo o no 184/2023. De autoria de todas as Bancadas, o PL denomina a Estrada Municipal OS-060, como Rodovia Marcos Marques Bolzan. Essa e as demais preposições estão disponíveis na integra no site da Câmara (www.camaraosorio.rs.gov.br).

Lembrando que a Sessão da Câmara acontecerá na sede do Rotary Club, na Rua Marechal Deodoro, 120, no Centro da cidade. A mudança de local se dá, visto que o Plenário Francisco Maineri estará recebendo o Art In Vento durante toda esta semana. A Sessão tem início às 19h e será aberta a toda comunidade. Como é de costume, ela será transmitida simultaneamente na Página do Facebook e no Canal do Youtube do Legislativo osoriense. A matéria completa sobre a Sessão você poderá ver na edição impressa do Jornal Momento de sexta-feira (10).