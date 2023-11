Prefeito discute demandas de Atlântida Sul

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi esteve na última semana, acompanhado do subprefeito de Atlântida Sul Caio Rosa e do coordenador das subprefeituras Fernando Jesus, reunido com representantes de diferentes instituições do distrito para discutir as principais demandas dos moradores. Participaram do encontro representantes dos Grupos Arteiras, Conviver, Clube de Mães Mulheres em Ação e Espírito Caminho da Luz.

Durante a reunião, foi servido um chá com frios aos presentes. “Fico muito feliz quando me convidam para conversar e discutir assuntos do município. São oportunidades para debatermos as ações futuras e continuar solucionando da melhor forma as demandas que nós recebemos”, comentou o prefeito Roger após o encontro.