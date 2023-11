Pessoas são presas e adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de quarta-feira (1), a BM, em parceria com a Polícia Civil (PC), cumpriu oito mandados de busca e apreensão em duas cidades da região. Em Tramandaí, em um dos locais vistoriados, um homem de 35 anos foi preso com diversas porções de entorpecentes. Também foram apreendidos objetos, incluindo uma arma de pressão, chumbinhos, uma balança de precisão, uma máquina de contar dinheiro, além de R$ 13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta reais).

Já em Caraá, outros dois indivíduos, de 27 e 57 anos, foram detidos. Com a dupla foram apreendidas porções de maconha, assim como pés da droga, além de comprimidos de ecstasy, duas prensas hidráulicas, entre outros objetos. Os presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP), onde foram registradas as ocorrências.

Ação em Caraá apreendeu objetos, entorpecentes e pés de maconha.

ADOLESCENTE APREENDIDO

Na tarde de sexta (3), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento no bairro Caravágio, em Osório, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Conforme a Brigada, o jovem, de 15 anos, tentou se esconder dos Policiais Militares (PMs), mas foi abordado.

Com o adolescente foram encontradas duas porções de LSD e um comprimido de ecstasy. O menor relatou que guardava mais ilícitos em sua casa, onde foram apreendidos mais 12 comprimidos de drogas sintéticas, além de 84 gramas de maconha, uma balança de precisão, objetos para embalar os entorpecentes e uma munição calibre nove milímetros (mm).

O infrator foi levado, juntamente com o material apreendido, a Delegacia da cidade para registro de ocorrência.

3,1 MIL PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

Já na noite de sexta-feira, a Brigada prendeu dois traficantes, em Capão da Canoa, durante ações distintas. Um dos presos, foi detido no bairro Capão Novo, com 2,4 mil pedras de crack, 36 porções de maconha e uma balança de precisão. O indivíduo, de 25 anos, já tinha passagens por homicídio, posse e tráfico de drogas.

A outra prisão ocorreu no bairro Zona Nova. O criminoso, também de 25 anos, com antecedentes por roubo, ameaça, tráfico e crime contra a fauna, foi detido carregando um revólver calibre 38 milímetros, seis munições, 712 porções de entorpecentes, sendo 267 de cocaína, 263 de maconha e 182 de crack, além de uma balança de precisão.

Diante dos fatos, os dois homens foram levados a DP de Capão e, posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional.

Ações em Capão apreenderam objetos, arma, munições e mais de 3,1 mil porções de drogas, como crack, cocaína e maconha.

NOVAS AÇÕES EM CAPÃO

Na noite de sábado (4), a Brigada Militar prendeu três pessoas, de 19, 23 e 34 anos, e apreendeu dois adolescentes, ambos de 17 anos, em ações realizadas em Capão da Canoa. O trabalho foi efetuado nos bairros Parque Antártica, Santa Luzia e São Jorge. Ao todo, foram apreendidos: três armas, 46 munições, colete balístico, celulares, balanças de precisão, aproximadamente 1,3 mil porções de drogas, entre cocaína, crack e maconha, além de uma quantia em dinheiro. Todos foram conduzidos a DP de Capão, onde foi registrada ocorrência.

Em uma das ações realizadas em Capão da Canoa foi apreendido dinheiro, objetos e mais de mil pedras de crack.

OUTRAS PRISÕES

Entre sábado (4) e domingo (5), foram realizadas mais prisões por tráfico no Litoral. No município de Osório, os policiais do 8º BPM realizavam patrulhamento no bairro Sulbrasileiro, quando avistaram um homem em atitude suspeita. O indivíduo, de 23 anos, ao avistar a viatura, arremessou um objeto para dentro do pátio de uma escola, o qual foi encontrado e apreendido. Ao todo, os PMs aprenderam durante a ação 30 gramas de crack. Em consulta ao sistema, foi constatado que o homem estava foragido da Justiça. Diante dos fatos ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Em Três Cachoeiras uma mulher, de 33 anos, foi presa com 14 porções de cocaína. Durante a ação também foram apreendidas uma balança de precisão, uma tesoura e 519 reais. Em Cidreira, um homem, com passagens por furto, lesão corporal e tráfico, foi preso carregando porções de crack e cocaína. A prisão aconteceu no bairro Ildo Meneghetti, após os agentes do 8º BPM receberem informações de que um indivíduo estaria andando armado pela região. Com o criminoso, de 25 anos, também foram apreendidas duas pistolas calibres nove e 765mm, munições, carregadores e um celular.

Em Tramandaí, um homem, de 35 anos, e uma mulher, de 42 anos, foram detidos no Parque dos Presidentes. Com o casal, responsável por realizar tele-entrega de entorpecentes na cidade, foram encontradas 42 porções de cocaína e nove de maconha, além de uma balança de precisa, uma máquina de cartões, dois celulares e 335 reais.

Já em Xangri-lá, um homem foi preso no bairro Figueirinha, carregando armas e diversas porções de entorpecentes. Com o indivíduo foram apreendidos: uma pistola nove milímetros, uma carabina de pressão, 71 munições, 360 pedras de crack, 343 porções de cocaína e oito de maconha.

Todos os presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP), onde foram registradas as ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.