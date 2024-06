Sesc tem 20 vagas para EJA EaD

OSÓRIO – Estão abertas as inscrições parao Educação à Distância para Jovens e Adultos (EJA EaD) do Sesc. O projeto, que oportuniza a conclusão do Ensino Médio gratuitamente, é voltado para pessoas a partir dos 18 anos, com renda familiar de até três salários mínimos, que não tenham concluído a Educação Básica no tempo regular. A previsão de duração é de um ano e meio (18 meses).

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 20 vagas. As aulas têm início em 12 de agosto e acontecerão de maneira semipresencial, com um encontro semanal no Polo, e os demais conteúdos trabalhados pela internet. Além das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o EJA EaD também oferece uma qualificação profissional em Produção Cultural, que visa auxiliar a inserção do aluno no mercado de trabalho.