Seis adolescentes são apreendidos com arma e drogas

Ação em Pinhal apreendeu celulares, arma, munições e 32 pedras de crack. – FOTO: BM

Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados na noite na última quarta-feira (12), após receberem informações de que indivíduos armados estariam trafegando abordo de um veículo na Praia de Magistério, em Balneário Pinhal. Após buscas na região, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar o grupo escondido em uma residência.

No imóvel estavam seis adolescentes entre 13 e 17 anos de idade. De acordo com a Brigada Militar (BM), os menores estariam aguardando a entrega de drogas. O automóvel utilizado por eles, um Gol, foi confiscado. Com auxílio de cães farejadores, os PMs encontraram 32 pedras de crack dentro do carro.

Próximo dali os brigadianos localizaram uma pistola calibre nove milímetros, com 16 munições intactas. Durante a ação, também foram recolhidos três aparelhos celulares. Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) de Pinhal, onde foi registrada ocorrência.