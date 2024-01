Sesc promove Passaporte da Saúde

Teve início no último final de semana, o Passaporte da Saúde. Serão oferecidos gratuitamente aos veranistas serviços de aferição da pressão, testes de glicose, acuidade visual e de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A ação faz parte do Estação Verão Sesc e é promovida em parceria com o Senac e o Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico Fotográfico e Cinematográfico do RS (Sindióptica-RS).

Entre sábado (13) e domingo (14), as atividades ocorreram na praia de Torres. Além de Torres, o Passaporte da Saúde também passará por outras duas praias no Litoral Norte gaúcho: Tramandaí (entre 03 e 04 de fevereiro) e Quintão – Palmares do Sul (entre 17 e 18/02). Mais informações em: www.sesc-rs.com.br/estacaoverao .