Torres é considerada Capital Nacional do Balonismo

O Governo Federal sancionou a Lei nº 14.808, que confere ao município de Torres o título de Capital Nacional do Balonismo. Após passar por diversas Comissões na Câmara e no Senado, o texto, ainda no ano passado, foi aprovado na Câmara (em agosto) e no Senado Federal (em dezembro), somente sendo sancionado e publicado no Diário Oficial da União (DOU) da última quinta-feira (11).

Após a publicação, o prefeito torrense Carlos Souza ressaltou o esforço para conseguir o feito, destacando o trabalho do vereador Gibraltar Vidal, juntamente com o deputado federal Alceu Moreira (MDB), autor do Projeto. “Além de simbolizar tudo aquilo que o Festival significa para a cidade, esse é um título que agrega ao planejamento do evento, atrai milhares de novos turistas e movimenta a economia local”, declarou Alceu.

A cidade de Torres é conhecida por sediar há mais de três décadas o Festival Internacional de Balonismo, considerado o maior evento do tipo na América Latina, e que em 2024 chegará a sua 34ª edição. O evento acaba atraindo praticantes, turistas e interessados no esporte, além de ser muito importante para os setores comercial, hoteleiro e gastronômico da cidade, gerando empregos e renda.