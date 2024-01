Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue com o trabalho intenso no combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente entre a noite de quinta (11) e a madrugada de sexta-feira (12), três pessoas foram presas em ações distintas realizadas nos municípios de Cidreira, Torres e Tramandaí.

A primeira prisão aconteceu na noite de quinta, no Centro de Torres. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberam informações de que um automóvel Gol de cor branca estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes na cidade. Após buscas, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar o automóvel, efetuando a abordagem.

No carro estava um homem de 20 anos, com antecedentes por posse de drogas. Com ele foram encontradas 15 porções de maconha, duas porções de haxixe, uma balança de precisão, duas facas, um celular e 10 reais. O indivíduo foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

MULHER É PRESA EM TRAMANDAÍ

Ainda na noite de quinta, uma mulher de 26 anos foi presa pela Brigada em Tramandaí. A prisão aconteceu no bairro Terminal Turístico, após denúncias de moradores sobre a venda de ilícitos na região. A criminosa foi detida em posse de 44 porções de cocaína, 33 pedras de crack e 14 porções de maconha.

O material estava dentro de uma bolsa, a qual estava sendo carregada pela mulher. Durante a ação também foram apreendidos uma balança de precisão e um caderno de anotações sobre as vendas. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida a DP de Tramandaí para registro de ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu objetos e mais de 90 porções de drogas.

MAIS DE 350 PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

Já na madrugada de sexta, um homem foi preso pela BM em Cidreira com aproximadamente 350 porções de entorpecentes. Após receberem informações sobre um indivíduo traficando no bairro Costa do Sol, os brigadianos realizaram buscas e conseguiram localizar o suspeito, que estava andando a pé, carregando uma mochila. Porém, o criminoso, ao avistar as viaturas, tentou fugir, mas acabou sendo capturado.

Durante a revista, os policiais encontraram com o homem de 12 porções de maconha. Já dentro da mochila foram apreendidas mais 83 porções e um tijolo da mesma droga, além de 253 porções de cocaína. Também foi apreendido um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. O sujeito, que tem passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, furto e tráfico de entorpecentes, foi preso e levado à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Cidreira apreendeu dinheiro, objetos e diversas porções de drogas.

OUTRA PRISÃO

Na madrugada de domingo (14), outro homem foi preso por tráfico no Litoral, desta vez em Mostardas. De acordo com a BM, o indivíduo foi abordado durante uma briga entre ele e outro homem na Avenida Padre Simão, no balneário Mostardense. Com o sujeito foram encontradas oito buchas e 20 pinos de cocaína. O homem, que já tinha antecedentes por tráfico de entorpecentes, foi levado a DP para registro de ocorrência.