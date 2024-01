PRF apreende cerca de 10,5 quilos de drogas na BR-101

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma ação de fiscalização na BR-101, em Torres, quando abordaram um automóvel Ford Fiesta próximo à divisa com Santa Catarina. No veículo, estava apenas o motorista, de 35 anos de idade, natural de Pinheiro, no estado do Maranhão (MA).

Durante revista no carro, foi apreendido um saco plástico com 8,4 quilos de cocaína e dois quilos de crack. Já no porta-malas no automóvel os policiais encontraram 120 gramas de maconha, totalizando mais de 10,5 quilos de entorpecentes apreendidos. Segundo a PRF, o homem chegou a relatar que os ilícitos eram somente para consumo próprio. Entretanto, ele voltou atrás e acabou admitindo que pegou o material em Florianópolis (SC) para entregar em Porto Alegre.

O criminoso foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.