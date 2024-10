Romaria em Devoção a Nossa Senhora Aparecida reúne milhares de fiéis

Milhares de pessoas estiveram reunidas no último sábado (12) para a 38ª edição da Romaria em Devoção a Nossa Senhora Aparecida. Os devotos saíram da Igreja São José, em Tramandaí, por volta das 7h, num percurso de aproximadamente 10 quilômetros com destino à Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no balneário Mariluz, em Imbé, onde houve a tradicional Missa Campal, que foi conduzida pelo Bispo da Diocese de Osório, Dom Jaime Kohl.

A Romaria contou com o apoio da prefeitura de Imbé, por meio da Secretaria Municipal de Turismo. Além disso, servidores das secretarias de Saúde e Segurança Pública e Trânsito do município também deram suporte a procissão, com sinalizações de trânsito e disponibilização de uma ambulância para segurança dos participantes. Presente, no evento, o prefeito de Imbé, Ique Vedovato, ressaltou o grande número de fiéis: “A fé existente dentro de cada um destes homens e mulheres que se deslocam, muitas vezes de pés descalços, por todo este trajeto é muito bonita e inspiradora de se ver”, declarou.

OUTRA ROMARIA

Além da tradicional Romaria, em Tramandaí foi realizada a Primeira Romaria de Nossa Senhora Aparecida. A programação organizada pela Igreja Católica se estendeu durante a semana, com diversas atividades, até o seu término no sábado (12), com a Romaria. O trajeto com a imagem saiu da Avenida da Igreja em direção à Avenida Flores das Cunha, onde houve uma concentração em frente a rótula da UPA.

Em seguida, os fiéis partiram em direção a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, onde foi realizada uma Celebração Eucarística com Solenidade da Padroeira de todos os brasileiros, seguido pela Bênção da Saúde, com a imposição das mãos.

MOTO PROCISÃO

Também no sábado, ocorreu a 28ª Moto Procissão em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Realizado na Praça da Fonte Nossa Senhora Aparecida, no balneário Mariluz, De acordo com o organizador, Sérgio Kulzer, o evento contou aproximadamente 250 motociclistas. Os participantes passaram por Tramandaí, Osório e Imbé até chegarem ao seu destino final, onde receberam a benção do padre motociclista Ceverino Craco

