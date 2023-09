Reunião entre Prefeitura e CEEE discute possibilidade de retirada de cabos de energia

OSÓRIO – Na semana passada, foi realizada uma reunião no Gabinete do Prefeito com o objetivo de discutir sobre a retirada de cabos soltos e inativos nas redes elétricas da cidade. Além do prefeito Roger Caputi, o encontro contou com a presença dos secretários Celso Ferri (Segurança Pública e Trânsito) e Júlio Mirim (Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária); o coordenador do Programa Jogue Limpo com Osório, Aluísio Verdinho; além de representantes da CEEE Equatorial de empresas de telefonia e internet.

Após a reunião, Roger afirmou que vem cobrando os responsáveis, inclusive notificando as empresas. “Estamos preocupados com a segurança de quem transita em nossas ruas, além da poluição visual que isso gera. A administração tem cobrando sistematicamente os responsáveis para podermos resolver essa situação o mais rápido possível”, afirmou o prefeito Caputi. Segundo o coordenador do Programa Jogue Limpo, foi firmado no encontro que o Grupo Equatorial realizará ações de higienização junto as empresas usuárias dos postes, trabalho que deverá iniciar ainda neste mês.

ACIDENTE EM TRAMANDAÍ

E a preocupação do Executivo osoriense com a segurança da população faz todo o sentido. Olha o que aconteceu em Tramandaí! No início da noite de quarta-feira (20), um veículo ficou preso em cabos de telefonia que estavam em via pública. Os Bombeiros foram acionados e imediatamente foram até o local da ocorrência, entre as Avenidas Minas Gerais e Perimetral, na região Central de Tramandaí.

Conforme os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), os fios teriam se enrolado na roda do automóvel, um Ford Ecosport, havendo necessidade de bloqueio no trecho. Eles informaram que os cabos estavam desligados e, portanto, não conduziam eletricidade. Por sorte, ninguém ficou ferido. Após a retirada do carro e dos cabos, o trânsito foi liberado.