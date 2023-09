Osorienses vencem etapa do Circuito Gaúcho de Futevôlei

Entre os dias 16 e 17 de setembro, o Radar Sports, em Gravataí (na região Metropolitana), recebeu mais uma etapa do Circuito Gaúcho de Futevôlei. A competição contou com mais de 170 atletas, divididos em sete categorias. E, no final, mais uma vez, teve osorienses subindo no pódio.

Na categoria Feminina Ouro, Susu Andrade e Rani Batista levaram a melhor contra outras cinco duplas e se sagraram campeãs de forma invicta. Na fase de classificação, as osorienses terminaram em primeiro com cinco vitórias em cinco jogos: 18×0 em Bruna Mucci/Denise, 18×5 em Giu/Maninha, 18×11 em Vanessa Boese/Renata Antonov, 18×15 em Rapha Moreira/Mabel e 18×16 em Fabi Silva/Milena Lamas.

Na semifinal, Susu e Rani novamente derrotaram Vanessa e Renata, dessa vez por 18 a 10. E o título veio, com triunfo para cima de Giu e Maninha, em grande final, vencida pelo placar de 18 a 15. Já na disputa do 3º lugar, a osoriense Fabi Silva, jogando ao lado de Milena Lamas, venceu a dupla formada por Vanessa Boese e Renata Antonov por 18 a 16.

Fabi Silva e Milena Lemos ficaram em 3º na Feminina Ouro.

OUTRA CONQUISTA

Na Masculina Bronze, 16 duplas disputaram o título. Elas foram divididas em quatro chaves com quatro cada, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para o mata-mata. Presentes no grupo B, a dupla de Osório formada por João Vitor e Samuel Pacheco passou em primeiro, ao vencer os três confrontos: 23 a 21 em Matheus Konzen/Jonas Marcvel, 18 a 0 em Thales/Arthur Bairros e 18 a 6 em Giu/Fábio.

Nas quartas, difícil vitória contra Caue Pacheco e Anderson Matos por 18 a 16, mesmo placar do triunfo contra Matheus Konzen e Jonas Marcvel na semifinal. Já na grande decisão, João Vitor e Samuel derrotaram Wendel e Dudu por 18 a 14, se sagrando campeões da categoria. Não bastasse o troféu de campeão, João Vitor ainda foi escolhido o Destaque da Masculina Bronze.