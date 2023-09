Sicredi Caminhos das Águas inaugura nova Agência no Litoral

A Sicredi Caminho das Águas inaugurou na noite de segunda-feira (18) uma nova agência no município de Palmares do Sul. Localizado na Avenida São José, 1.061, Sala 2, o novo espaço, segundo o facilitador de Negócios e gerente da agência, Ismael Aguiar da Silva, irá proporcionar o melhor atendimento aos clientes, tanto da forma presencial, quanto de maneira digital. “Vamos unir os dois formatos para levar mais conforto aos nossos associados. O espaço é mais amplo, moderno e aconchegante. Será uma boa experiência para todos”, disse Ismael. É válido ressaltar que a agência Sicredi em Palmares é responsável por atender 1.614 associados da região.

CAMINHO DAS ÁGUAS

Constituída em 1923, a Sicredi Caminho das Águas é integrante do Sistema Sicredi, composto por 108 cooperativas distribuídas pelo Brasil. Com sede em Rolante, a cooperativa reúne mais de 80 mil associados em 33 municípios no Vale do Paranhana, Vale do Sinos e Litoral Norte do Rio Grande do Sul, incluindo Osório.