Questões ambientais são tema de debate em reunião da Frente para o Desenvolvimento do Litoral Norte

A Frente em Defesa do Desenvolvimento do Litoral Norte realizou na tarde da última sexta-feira (7), na sede da Associação dos Municípios da região (Amlinorte), em Osório, uma reunião com a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marjorie Kauffmann; o secretário adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia, Raphael Ayub; e a diretoria da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O encontro foi comandado pelo deputado estadual Luciano Silveira (MDB) e contou com a presença de representantes de 15 das 23 cidades do Litoral.

Durante a reunião, foram apresentadas as diretrizes ambientais para o desenvolvimento dos municípios do Litoral Norte. “A diretriz em vigor é de 2004 e, em 2019, nós recebemos uma comitiva da Amlinorte e entendemos que o documento carecia de aprimoramentos, porque surgiram outras atividades que não estavam previstas e, portanto, havia discordância entre os planos diretores e as diretrizes postas”, apontou Kauffmann.

O documento foi produzido pela assessoria técnica da Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Fepam. De acordo com o presidente da Fundação, Renato Chagas, estas diretrizes partiram do próprio corpo técnico da Fepam, mas deverão ser aperfeiçoadas com a participação dos municípios. “Um olhar que busca mais o crescimento, numa linha que traga um equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental”, explicou a secretária Marjorie. Segundo ela, a ideia é conseguir formar um grupo de trabalho com prefeitos (as) e assessorias “para aperfeiçoar e tirar uma proposta definitiva que contemple todas as partes”.