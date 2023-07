Projeto que denomina cidade do Litoral Norte como Capital Estadual do Camarão é aprovado

Proposto pela deputada Kelly Moraes (PL) em 2021, o Projeto de Lei (PL) no 292/2021, que declara o município de Cidreira como Capital Estadual do Camarão, foi aprovado em votação conclusiva na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa (AL) na última terça-feira (4). Com isso, resta apenas a sanção do Governo do Estado para que se torne Lei.

Reconhecida pela Festa Estadual do Camarão, a qual é realizada desde os anos de 1990, o balneário mais antigo do Litoral Norte tem o turismo como principal aposta de desenvolvimento: “Espero que a Lei sirva como alavanca turística e cultural para o município, além de um pequeno reconhecimento aos moradores e veranistas”, disse a parlamentar.