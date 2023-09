Programação do Setembro Amarelo seguirá até sexta-feira

OSÓRIO – O mês de setembro foi escolhido pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio para alertar sobre a importância de ações de prevenção. O objetivo da organização é dar destaque ao assunto, encarado por muitos como um tabu, e conscientizar a população. É pensando nisso, que a prefeitura está realizando uma série de ações durante o Setembro Amarelo.

Iniciadas no dia 06/09, as atividades seguem nesta semana. Na quarta (27), os profissionais da Saúde do município participarão de uma série de palestras de capacitação, no Posto Central. Já na sexta-feira (29), acontecerá o encerramento do Setembro Amarelo no município, quando haverá a live: Setembro Amarelo – Juntos pela vida, todos os dias. Com transmissão na Página do Facebook da prefeitura, a atividade iniciará às 18h e contará com a presença do doutor André Bendl, das psicólogas Angela Kunzer e Sabrina Ferreira, além da enfermeira Sandra Bueno.