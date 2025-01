Professor Silvestre dá nome a pista de Atletismo da Vila Olímpica

OSÓRIO – O professor Silvestre Leão passou a dar nome a pista de Atletismo do Centro Esportivo Davi José Fleck (Vila Olímpica). A cerimônia de inauguração da placa com o seu nome foi realizada pela antiga Administração Municipal, no final de dezembro. O ato contou com a presença de autoridades, além de amigos e familiares do homenageado.

HOMENAGEADO

Silvestre Leão de Oliveira faleceu em 21 de outubro de 2021, aos 75 anos, vítima de problemas no pulmão. Um incentivador dos esportes no município, principalmente do atletismo, o professor contribui para a realização de diversas provas na cidade, como a Rústica da Borússia. Atleta, Silvestre participou de diversas edições da São Silvestre, em São Paulo (SP) e, todos os anos, estava presente na Corrida da Chama do Fogo Simbólico, em Osório. Como professor, ele lecionou em diversas escolas da cidade, sempre levando seus alunos a disputarem várias competições como os Jogos Escolares e a Olimpíada Estudantil. Ele também tinha um programa na Rádio Osório, intitulado Plantão Esportivo, onde demonstrava seu conhecimento e paixão pela prática esportiva. Em 2019, Silvestre foi homenageado pela Associação Educa Hoje com o Troféu Mestre Social. Já em fevereiro de 2024, o professor passou a dar nome a quadra poliesportiva do Instituto Federal do RS (IFRS), Campus Osório.

Professor Silvestre foi um grande incentivador do esporte na cidade.

FOTO 1: PMO

FOTO 2: Divulgação