NOTÍCIAS CURTAS

PRIMEIRAS AÇÕES – Após a posse do novo prefeito, na quinta (2), teve início os novos horários de funcionamento do Executivo e do setor da garagem (Parque de Máquinas). A prefeitura voltou a atender das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min. Já o Parque de Máquinas, funcionará das 7h e 30min às 11h e 30min e das 13h e 30min às 17h e 30min.

“Essa mudança tem como objetivo otimizar o atendimento ao público, melhorar a eficiência dos serviços prestados e alinhar os setores às demandas administrativas e operacionais da Prefeitura. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos e reiteramos nosso compromisso com uma gestão eficiente e voltada para o bem-estar da comunidade de Osório”, disse o prefeito Romildo Bolzan Jr.

MELHORIAS – Também na quinta-feira, o prefeito Romildo, o vice-prefeito Ed e o secretário de Obras Antônio Cláudio estiveram reunidos no Parque de Máquinas da prefeitura alinhando com os servidores ações emergenciais a serem realizadas no município. O cronograma vai iniciar com a recuperação de ruas e praças no distrito de Atlântida Sul.

Na praia, foram realizadas nas Avenidas Beira-Mar e Marambaia a limpeza e capina, além da pintura de meios-fios e faixas de segurança. Além dessas, outras vias também serão contempladas. Além disso, também está prevista a recuperação das rampas de acesso à faixa de praia. Já na Praça da Integração, será feito o corte de grama e limpeza com a poda de árvores e varredura.

Assim como Atlântida Sul, a Sede do Município também passará por melhorias. Entre elas, está prevista a revisão das redes de esgoto com desentupimento e conserto. A Central de Transbordos, localizada na Rua Rainha Ginga Maria Teresa será limpa, assim como a área do Ginásio Municipal em Atlântida Sul. Já as estradas do Palmital, Rincão da Cadeia e Passo Fundo receberão patrolamento. As atividades devem se estender durante toda a semana.

ROTATIVO – O prefeito Romildo Bolzan notificou a empresa Para Fácil, responsável pelo Estacionamento Rotativo Controlado no município. A empresa tem 30 dias para suspender os serviços na cidade, os quais passarão por avaliação do Governo Municipal. Vale ressaltar que, durante a Campanha Eleitoral, a nova Administração falou que poderia acabar com o Rotativo caso vencesse as Eleições. EMENDA – O Município foi contemplado com o valor de 300 mil reais. O dinheiro foi destinado por meio de uma emenda parlamentar da deputada federal Maria do Rosário (PT) e será utilizado para a compra de medicamentos. O anúncio do repasse foi realizado pela vereadora Professora Isabel (PT) na sexta (3), durante reunião com o prefeito Romildo. O encontro também contou com membros do Conselho Municipal de Saúde. Segundo Isabel, até o final de março, estão previstas novas emendas parlamentares para o município, as quais também deverão ser destinadas para a área da Saúde.