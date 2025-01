Prefeito, vice-prefeito e vereadores tomam posse

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri estava totalmente lotado durante a noite de quarta-feira (1). Centenas de pessoas foram acompanhar a cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores que ficarão no comando do Executivo e Legislativo osoriense, pelo próximo quadriênio (2025-2028).

Mais votada na última Eleição, a vereadora Professora Isabel (PT) comandou o início da Sessão Solene. Um por um, ela foi chamando os vereadores eleitores para tomarem seus lugares. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, o qual foi interpretada por Mari Ramos, os 13 vereadores eleitos fizeram o juramento e assinaram o Termo de Posse.

Com todos empossados, a Sessão foi interrompida para que os vereadores indicassem as chapas candidatas a Mesa Diretora da Câmara. Ao todo, foram indicadas duas chapas, sendo a chapa 1 composta por: Rossano Teixeira (PDT), Professora Isabel (PT), Rosi Jardim (PDT) e Maicon Prado (PDT). Já a chapa 2, possuía os seguintes nomes: Dudu Pellegrini (MDB), Lucas Azevedo (MDB), Danjo Renê (MDB) e Júlio Mirim (MDB).

Com o placar de 7 a 6, a chapa 1 foi eleita, passando a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do biênio 2025/2026 ser composta da seguinte maneira: Rossano Teixeira (presidente), Professora Isabel (vice-presidente), Rosi Jardim (1ª secretária) e Maicon Prado (2º secretário). Após a votação, o novo presidente do Legislativo osoriense, Rossano, deu continuidade a cerimônia, apresentando os líderes partidários e a formação das Comissões Permanentes:

Líderes: Ricardo Bolzan (PDT), Professora Isabel (PT), Miguel Calderon (PP) e Júlio Mirim (MDB).

Constituição e Justiça: Lucas Azevedo, Dudu Pellegrini, Danjo Renê, Luis Carlos Coelhão, Marcelo Reis* e Rosi Jardim.

Orçamento, Educação e Serviços Municipais: Miguel Calderon, Professora Isabel, Fernando Palmital, Júlio Mirim, Maicon do Prado e Ricardo Bolzan.

Ética: Professora Isabel, Miguel Calderon, Lucas Azevedo e Ricardo Bolzan.

Na sequência, Rossano realizou a posse do prefeito Romildo Bolzan Jr e do vice-prefeito Ed Moraes, ambos do PDT, os quais foram aplaudidos de pé pelo público presente. Após foram realizadas as falas dos empossados.

VEREDORES

O primeiro a se pronunciar foi Danjo Renê (MDB). Realizando um sonho, o vereador afirmou que irá assumir “o maior desafio” de sua vida: “Darei o meu melhor para nossa comunidade. Trabalharei incansavelmente para honrar cada voto que recebi. Farei uma oposição de forma muito concreta, mas sempre pensando no bem da nossa comunidade”, declarou Danjo.

Vereador Danjo Renê (MDB).

Em seguida, foi a vez de Dudu Pellegrini (MDB) realizar seu discurso. Assim, como seu colega de partido Danjo, Dudu falou sobre a honra de fazer parte da Casa Legislativa: “Espero que em 2025 nós vereadores possamos construir um caminho com muita sabedoria, na busca de recursos, mão-de-obra e esperança para nossa sociedade”, desejou o novo vereador. Dudu ainda informou sobre o recurso de 550 mil reais disponibilizado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, o qual já poderá ser utilizado a partir de janeiro para o projeto de qualificação de serviços na cidade.

Vereador Dudu Pellegrini (MDB).

Muito nervoso e, ao mesmo tempo, emocionado, Fernando Palmital (MDB) falou sobre a responsabilidade de assumir uma cadeira na Câmara e aproveitou para agradecer a todos que depositaram confiança nele, por meio do voto.

Vereador Fernando Palmital (MDB).

Já a Professora Isabel (PT) ressaltou a importância do momento, onde o Legislativo osoriense contará pela primeira vez na história com duas vereadoras na mesma Legislatura. Ela também lembrou do retorno do Partido dos Trabalhadores (PT) a Câmara após 12 anos. Priorizando a participação popular, Isabel afirmou que irá trabalhar com a responsabilidade de fazer uma política que represente os anseios de toda população osoriense.

Vereadora Professora Isabel (PT).

Na sequência, quem falou foi o vereador Júlio Mirim (MDB). Após bater quatro vezes na trave, em sua quinta tentativa, Júlio irá ter um lugar no Legislativo osoriense. Vale ressaltar que na Legislatura anterior ele atuou na Câmara por pouco mais de três meses, durante afastamento de João Pereira por questão de doença. Na ocasião, Júlio teve dois Projetos de Lei (PL) aprovados. Para o mandato de quatro anos, Mirim afirmou que seu Gabinete irá buscar soluções para o melhor desenvolvimento do povo osoriense.

Vereador Júlio Mirim (MDB).

Mais longevo na Casa, Lucas Azevedo (MDB) irá para seu quarto mandato consecutivo. Ele prometeu honrar os votos recebidos com muito trabalho e cobrança, como é de seu perfil. “Seguirei defendendo os princípios e valores os quais acredito. Não defendo sigla partidária, mas bandeiras, causas e cada cidadão osoriense”, declarou Lucas, que terminou sua fala citando uma palavra da Bíblia (Provérbios 11:11).

Vereador Lucas Azevedo (MDB).

Reeleito para seu segundo mandato, Luis Carlos Coelhão (PDT) disse que seguirá trabalhando em prol da comunidade osoriense, com “humildade, respeito e transparência, sempre pensando no bem-estar da cidade”.

Vereador Luis Carlos Coelhão (PDT).

Responsável por falas fortes, o colega de partido de Coelhão, Maicon do Prado, também irá para o segundo mandato: “Nestes quatro anos eu mostrei a todos, por meio do meu trabalho, a que eu vim. Como fazer política sem ‘puxar saco’ de ninguém e nem prometer o que não poderia cumprir”, ressaltou Maicon.

Vereador Maicon do Prado (PDT).

Já o também reeleito Ricardo Bolzan (PDT) afirmou que seu retorno à Casa Legislativa foi graças a confiança da população de Osório.

Vereador Ricardo Bolzan (PDT).

Marcelo Reis (PDT) iniciou sua fala agradecendo a todos que, segundo ele, deram a confiança para poder ser eleito: “Eu estou aqui pela soma e esforço de todos os pedetistas”, disse. Vale ressaltar que ele não ficará na Câmara, já que aceitou o convite do prefeito Romildo para assumir o comando da Secretaria Municipal de Educação. Em seu lugar no Legislativo, deverá assumir Vagner Gonçalves. O ex-vereador não conseguiu se reeleger, ficando como 1º suplente na última Eleição.

Mesmo antes de assumir a pasta, Reis falou da atual situação da Educação do município. Segundo ele, mais de 800 crianças estão sem vagas nas escolas locais, o que teria contribuído para que Osório ficasse em 375o entre os 497 municípios gaúchos no ranking da Educação. “Teremos que enfrentar uma situação muito complexa. E, para isso, precisamos de um pacto em prol da nossa comunidade. Vamos unir todos os esforços para mudar essa realidade e voltar a ser referência (na Educação) como sempre fomos”, declarou Marcelo.

Marcelo Reis (PDT) assumiu a Secretaria Municipal de Educação.

OUTRAS FALAS

Defensor da pluralidade na Câmara, o vereador Miguel Calderon (PP) afirmou terminar o seu primeiro mandato “com o dever cumprido”, já que o Legislativo passará a contar em 2025 com 13 vereadores, sendo duas mulheres. Uma delas é Rosi Jardim (PDT). A nova vereadora falou sobre sua trajetória até conquistar uma cadeira na Câmara: “Foi um desafio atrás do outro. Por se tratar de uma mulher dentro da política, tive que enfrentar vários degraus pela frente. Estou extremamente feliz por ter o privilégio de representar os 1.344 votos recebidos, além de toda minha comunidade”, ressaltou.

Defensora das causas da mulher e da Saúde, Rosi encerrou seu discurso com algumas palavras de Pablo Ricardo: “A vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada. É sobre quem você se torna durante a caminhada”, disse a vereadora, que complementou afirmando que irá lutar junto com a Administração local “por uma Osório bem melhor”.

Vereadora Rosi Jardim (PDT).

Último presidente da Câmara, Miguel Calderon (PP) vai para seu segundo mandato esperando que ele e seus colegas façam uma Legislatura como a última: “em clima democrático, com divergências e convergências, mas, acima de tudo, com muito respeito”, desejou Miguel.

Vereador Miguel Calderon (PP).

Já o seu substituto na presidência da Câmara, Rossano Teixeira (PDT), resumiu sua fala em agradecimentos. Ele agradeceu a comunidade de Osório pela possibilidade de fazer parte do Legislativo local pela 5ª vez, sendo a sua quarta como presidente. Fazendo referência a todos que o apoiaram, o vereador citou o nome de duas pessoas especiais: a esposa Márcia e a mãe Lúcia de Bastiane Teixeira. “Muito obrigado a vocês todos que me acolheram nesse novo propósito de trabalhar pela cidade de Osório”, finalizou o novo presidente da Câmara.

Em seu 5º mandato no Legislativo osoriense, Rossano Teixeira (PDT) foi eleito pela 4ª vez presidente da Câmara de Vereadores.

VICE-PREFEITO E PREFEITO

Depois que todos os vereadores se pronunciaram, foi a vez dos representantes do Executivo local falarem. O primeiro foi o vice-prefeito Ed Moraes. “Temos muitos desafios, mas o caminho será percorrido com muito trabalho e dedicação, sem jamais deixarmos de colocarmos as pessoas como prioridades. Mais que trabalhar com honestidade e zelo com a coisa pública. É preciso trabalhar com amor ao próximo. Queremos uma cidade plural, alegre, com vida pulsando em todos os bairros. Vamos juntos resgatar o sentimento de pertencimento da nossa cidade maravilhosa. Nossa Gestão será proativa, em busca da melhoria contínua. Faremos a Gestão para todos os nossos munícipes e cada um de nós que está sendo empossado estará 24 horas de cada dia pronto para entregar e responder a todas as demandas da sociedade osoriense. Porque Osório pode e quer mais com Romildo Bolzan e Ed Moraes”, encerrou o vice-prefeito citando o jingle de Campanha.

Vice-prefeito Ed Moraes.

Em seguida foi a vez do prefeito Romildo Bolzan Jr falar. Indo para o seu quarto mandato a frente do Executivo osoriense, ele afirmou que sabe bem o que está por vir e o que terá que ser feito para colocar “os trilhos em ordem”. “Voltar a prefeitura de Osório tem muito mais que um simbolismo de retomada do que o PDT já fez aqui. Tem muito mais o sentido de dar qualificação e, principalmente, tomar um caminho forte, duro, agressivo e de desenvolvimento e prestação de serviço público no município de Osório”, pontuou. Porém, o prefeito ressaltou que o povo não espere soluções imediatas. “O jeito é baixar a cabeça e se dedicar. Vamos fazer uma revolução para achar os caminhos do desenvolvimento. Começou o trabalho, a recuperação, a volta da dignidade, do atendimento as pessoas, do relacionamento transparente, adequado, correto, limpo e, acima de tudo, com confiabilidade”, concluiu Romildo, sendo aplaudido de pé por parte do público presente.

Após as falas, a Sessão Solene foi encerrada com a execução do Hino de Osório, o qual foi interpretado por Mari Ramos.

Prefeito Romildo Bolzan Jr.

POSSE DOS SECRETÁRIOS

Em seguida, as atenções se voltaram para a prefeitura local, onde foi realizada a cerimônia de posse dos Secretários Municipais. O ato ocorreu no Gabinete do Prefeito e contou com diversas autoridades.

A cantora Adriana Sperandir e o músico Cristian Sperandir ficaram responsáveis pela execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, o secretário de Administração, Claiton Rosa, comandou a posse dos secretários: Foram empossados os seguintes nomes: Alexandre Ramos (Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude); Antônio Cláudio Oliveira (Obras e Saneamento); Claiton Rosa (Administração); Gonzalo Rafael Pintos (Saúde); Lourdes Helena Gularte (Meio Ambiente); Luana Oliveira (Assistência Social e Desenvolvimento); Marcelo Reis (Educação); Ronei Webler (Agricultura e Pecuária); Soly Dutra (Finanças); e Vinícius Fich (Procurador Municipal). Vale ressaltar que o secretário de Saúde Gonzalo não pode comparecer a cerimônia.

Com os secretários empossados, o vice-prefeito e o prefeito realizaram breves discursos. Durante a sua fala, Romildo ressaltou a falta da presença do ex-prefeito prefeito Roger Caputi para realizar a transmissão do cargo, o qual chamou de “atitude feia”, a qual, segundo ele, mancha a história política do município.

Em seguida, foram entregues buquês de flores a Primeira Dama, Vera Bolzan; a esposa do vice-prefeito, Maria Luísa Moraes; e mãe do prefeito e ex-primeira-dama do município, Mari Marques. Após as bençãos do pastor Nivaldo e do bispo da Diocese de Osório Dom Jaime Pedro Kohl, a cerimônia foi encerrada com a execução do Hino Riograndense, o qual também teve interpretação de Adriana e Cristiano Sperandir.

Procurador Municipal Vinicius Fich, secretários Claiton, Marcelo, Soly, vice-prefeito Ed, prefeito Romildo e os demais secretários Lourdes Helena, Alexandre, Antônio Cláudio, Luana e Ronei.

*Marcelo Reis será substituído por outro vereador já que irá comandar a Secretaria Municipal de Educação.

CRÉDITOS: Gustavo Ramos