Primeira Infância atende mais de 60 crianças do município

OSÓRIO – Lançado em setembro de 2023, oprograma Primeira Infância Melhor (PIM) segue sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O Programa está voltado para o desenvolvimento pleno das capacidades físicas, intelectuais, sociais e emocionais do ser humano, e tem como eixos de sustentação a Comunidade, a Família e a Intersetorialidade.

Ele desenvolve-se por meio de visitas domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças. Conforme a SMS, são cerca de 280 visitas por mês. Durante os encontros, as visitadoras realizam diferentes ações, como: Identificação da família; mediação do acesso delas às políticas e serviços públicos; apoio e orientação a gestantes; atividades lúdicas, entre outras.

Atualmente, 62 crianças e oito gestantes são acompanhadas pelas cinco visitadoras que cobrem os bairros Albatroz, Caravágio e Medianeira, além da aldeia indígena Sol Nascente, na ERS-389 (Estrada do Mar). “Estávamos com uma cobertura de 80 indivíduos. Porém, com o início do ano letivo, o Programa perde crianças por ingressarem na Rede de Educação, as quais se desligam do PIM”, comentou Viviane Heckler, uma das coordenadoras do Programa.

As famílias interessadas em participar do Primeira Infância Melhor podem procurar o Posto de Saúde mais próximo, onde poderão obter mais informações e tirar todas as dúvidas.

CRÉDITO: PMO