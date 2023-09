PRF apreende aproximadamente 200 quilos de drogas na BR-101

Um homem foi preso na noite de terça-feira (29/08), transportando uma carga de drogas na BR-101, no trecho de Torres. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram o indivíduo próximo à divisa com Santa Catarina (SC). O sujeito, de 28 anos, estava dirigindo um VW Up.

Em buscas no carro, os policiais encontraram 199,4 quilos de maconha escondidos em sacos plásticos no porta-malas do veículo. O motorista, que é morador de Gravataí, relatou aos policiais que pegou o material ilícito no estado do Paraná e, ao alugar o automóvel para fazer serviço de viagens por aplicativo, não o devolveu.

Diante dos fatos, o sujeito foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.