PRESÍDIO A CÉU ABERTO

Os momentos que o Brasil está passando, sendo governado por um ladrão e administrado por ministérios em que no currículo tem de ter ao menos um processo por corrupção e os mais aquinhoados tem de ter ao menos uma condenação ou ter “ganho” alguns milhões. Nas proximidades do Palácio do Planalto está a sede do poder e as 11 Constituições brasileiras no compêndio formado pelo ministro Alexandre de Moraes, fatiado pelos capítulos criados por Fachin e Barroso com vistas a descriminalizar as drogas, criar reduto do narcotráfico e milícias no Rio de Janeiro cerceando a segurança pública no combate ao tráfico e milícias.

A segurança pública no país tem sido veementemente atacada pela velha mídia onde buscar criminalizar as ações policiais e a proteger o bandido ou agressor. Isto ficou evidente em diversas reportagens, mas muito mais quando a Policia Militar de São Paulo deslocou tropas para a baixada santista para o combate ao tráfico, principalmente depois do assassinato de uma policial pela bandidagem. Que a polícia deve ser bem treinada é inegável, bem como equipar e dotar os órgãos de segurança de meios a aumentar a inteligência nas investigações. O que se vê é o sucateamento das forças policiais, assim como tem sido feito com as Forças Armadas de maneira que o confronto com as facções se torne desproporcional pelo armamento utilizado.

O povo brasileiro diante da insegurança tem investido em meios de proteção de seus patrimônios, seja com instalação de câmeras, muros elevados, grades, porteiros, seguranças privados, alarmes tendo a bandidagem a liberdade para agir nas ruas.

Os assaltos e furtos são correntes nas ruas das grandes cidades e até mesmo em cidades menores motivadas pelas palavras desastrosas do ex-presidiário que considera o roubo de celular como forma para arrumar um trocado para uma cervejinha. Este incentivo velado a violência tem se verificado com o apoio a grupos terroristas, a invasores de terras, invasores de propriedades particulares sob a peja de que tem de haver uma função social. Para quem está acostumado a tomar do alheio, especializado em roubo de recursos públicos e propinas e a incentivar o semitismo e a outras violências aos costumes e instituições sagradas como a família, o que se pode esperar é cada vez mais a população se encarcerando em suas casas e no ambiente de trabalho, enquanto o STF fica a liberar líderes do narcotráfico e a Justiça como um todo a banalizar o trabalho policial.

As ruas já não são seguras a noite e agora também não estão sendo durante o dia, como se pode perceber a cada esquina com roubo a veículos e pedestres. A onda do mimimi e a constante reação às ações policiais que visam tirar os maus elementos de circulação também estão a desestimular a atividade policial, bem como aqueles que ainda resistem e colocam suas vidas e seus familiares em perigo. Este governo visivelmente protege a bandidagem e esta proteção está incentivando a violência e a invasão de imóveis, isto quando não invadem supermercados para se darem o direito de retirar alimentos como um saque ao estabelecimento.

Por fim vimos na semana passada o TSE baixando resolução visando as eleições deste ano onde praticamente irá fiscalizar as redes sociais e além de aplicar multas às empresas as obriga a cancelar as contas e a retirar postagens de acordo com o que o TSE deseja. Uma maneira esdrúxula de cercear a liberdade de comunicação entre as pessoas e de bloquear, além de poder ainda processar a pessoa por disseminação de fatos que considera fake news. Ação esta que a exemplo da eleição presidencial proibiu chamar o ladrão de ladrão, de o ex-presidente usar imagens de atos que participou como o 7 de Setembro, reunião na ONU entre outras adversidades consideradas pelo ministro como impróprias. Já o descondenado que deveria ter seus direitos políticos cassados tinha amplo acesso ao STF através do senador DPVAT, Randolfe Rodrigues para judicializar toda e qualquer ação de campanha eu sabiam piorar a situação do descondenado.

Para esta eleição, prevendo uma possível derrocada da esquerda, o TSE vem promovendo uma verdadeira ditatura com o cerceamento da liberdade de expressão e segue perseguindo o intento do descondenado de vingança, enquanto Ciro Gomes denuncia o maior escândalo financeiro da máfia petista que irá superar as roubalheira de bilhões do mensalão e do petróleo em conluio com dois bancos.

Neste ritmo a que se impõe a população brasileira falta pouco para que o Brasil se torne um presídio a céu aberto, onde a bandidagem corre a solta pelas ruas e os trabalhadores e suas famílias se encarceram em suas casas e apartamentos contratando seguranças particulares. Este é o novo Brasil que se está formando, esvaziamento de presídios e aprisionamento das pessoas de bem em suas casas.