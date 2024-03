Prefeitura realiza programação em comemoração ao Dia da Mulher

OSÓRIO – Nesta sexta-feira (8), comemora-se o Dia Internacional da Mulher e, pensando em celebrar a data, a prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, programou diversas atividades para as mulheres do município. Todas as ações vão ser realizadas na Vila Olímpica e acontecerão durante o mês de março.

A programação, que é totalmente gratuita, teve início no último domingo (3), quando dezenas de pessoas participaram de um passeio ciclístico. A ação foi realizada em parceria com o Trilha Bike Shop, havendo distribuição de medalhas para todas que concluíssem o percurso. Além do passeio, as participantes puderam usufruir de um belíssimo e saboroso café colonial. No final, a assessora de Esportes, Cida Santos, ressaltou a grande participação no evento e convidou a todos para prestigiarem o restante da programação.

Organizada pelo Trilha Bike Shop, atividade reuniu dezenas de pessoas. – FOTO: PMO

OUTRAS ATIVIDADES

Para comemorar o Dia da Mulher, hoje (sexta) haverá uma Roda de Samba com a Escola de Samba União da Vila, a partir das 19h. Já no sábado (9), acontecerá uma sessão de Reiki Massoterapia com Alice Lacerda. Além disso, nas terças-feiras deste mês (12, 19 e 26), haverá um espaço para massagens. O serviço será disponibilizado em dois turnos (manhã e tarde) e serão ofertados por Maiara Costa.

Também serão disponibilizados espaços para bate-papo. Na próxima sexta-feira (15), a psicóloga Clarissa Brum falará sobre autoestima. No dia 19, a Brigada Militar estará falando sobre violência doméstica e familiar contra mulher. E no dia 22, o debate será sobre emagrecimento, com a nutricionista Sabrina Bemfica.

E, a programação não para por aí. Está prevista a realização de duas competições esportivas, sendo um Torneio de Futsal, no dia 17, e a Liga Feminina de Vôlei, em 24/03. Lembrando que para participar de qualquer atividade, é necessário fazer a inscrição pelo Whatsapp: (51) 3663-8315.

ATENDIMENTO MÉDICO

A Secretaria Municipal de Saúde realizará no dia 16 deste mês, o Sábado Especial da Mulher. Durante todo o dia, serão realizadas consultas de enfermagem, ginecológicas e odontológicas, além de coleta de CP e testes rápidos. Também haverá palestras, onde serão discutidos temas como saúde da pele e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs). As atividades vão ocorrer no Posto Médico Central (na Rua Garibaldi, no 255) de manhã (das 8h às 12h) e de tarde (das 13h às 17h).