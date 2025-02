Prefeitura de Tramandaí fecha acesso à praia

Uma situação tem gerado discussão na cidade de Tramandaí. Recentemente, a prefeitura local realizou o cercamento de uma área próxima as dunas, na altura da Avenida da Igreja. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do município, o local está passando por um processo de reconstrução ambiental e deve permanecer sem tráfego de pessoas.

No entanto, moradores e turistas reclamam que, devido ao cercamento, precisam percorrer cerca de 250 metros para acessarem a faixa de areia. Inconformados com a atitude da Prefeitura Municipal de Tramandaí (PMT), algumas pessoas resolveram retirar algumas das madeiras, fazendo um acesso improvisado com paletes. Porém, a PMT retirou o material e voltou a fechar o acesso, o que gerou mais revolta por parte da população. É válido ressaltar que, caso o local não permaneça fechado, o Município será multado.

Populares arrancaram madeiras e realizaram um acesso improvisado com paletes.

O espaço o qual está gerando tanta polêmica trata-se de uma Área de Preservação Permanente (APP). De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Tramandaí, Minuche Marchini, a atitude da PMT atende uma Ação Civil Pública (ACP) instaurada após a demolição de dois restaurantes instalados no local. Devido ao processo, o Município foi obrigado a realizar a recomposição das dunas que existiam originalmente na área.

Conforme Minuche, “as dunas são uma forma de proteção para o ambiente costeiro”, evitando que a água do mar atinja a área urbana. Ainda segundo ela, a passagem de pessoas pelas dunas afeta a vegetação e faz com que as dunas se movimentem, por meio do vento, e se espalhem pelo calçadão e pelas ruas. A secretária de Meio Ambiente de Tramandaí pede colaboração e paciência de todos. Um projeto prevê a construção de uma passarela e um mirante no local, sendo que a expectativa é de que tudo esteja pronto e liberado para circulação das pessoas até o próximo Verão.

Secretária de Meio Ambiente de Tramandaí, Minuche Marchini.

CRÉDITO FOTO 1 E 2: Laura Rolim

CRÉDITO FOTO 3: PMT