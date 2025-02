Criança desaparecida é encontrada no pedágio de SAP

Um menino foi encontrado perdido na base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) localizada junto à praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no quilômetro 19 da BR-290 (Freeway). O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (10).

De acordo com a CCR Viasul, responsável pela rodovia, os pais da criança relataram o sumiço do filho logo após eles terem saído do paradouro. O casal e os três filhos voltavam do Litoral e seguiam em direção a região Metropolitana, quando resolveram parar para irem ao banheiro. Durante a parada, o menino desceu do carro sem os pais verem, com a família voltando a estrada sem o garoto.

Os responsáveis só foram perceber que o menor havia sumido após terem percorrido alguns quilômetros. Foi neste momento, que eles comunicaram a concessionária, a qual acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Imediatamente, os policiais foram até o paradouro, onde encontraram o menino. Apesar de assustado, o menino aparentava estar bem.

Os agentes seguiram com a criança até a chegada dos pais. Conforme a PRF, os responsáveis pelo menor contaram que as crianças estavam no banco de traz do veículo, junto a alguns travesseiros e. por estar escuro, eles não teriam notado a falta de um dos filhos. Felizmente, nada de mais grave aconteceu e a família pode retornar a viajem de volta para a casa.