Praias de Atlântida Sul e Mariápolis ficam sem água

OSÓRIO – Os moradores dos distritos de Atlântida Sul e Mariápolis voltaram a ficar sem água durante esta semana. De acordo com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), o motivo do desabastecimento está relacionado a substituição de duas tubulações de água (adutoras) localizadas em frente à Estação de Tratamento, na ERS-389 (Estrada do Mar). É válido ressaltar que, até o final de quinta-feira (5), o serviço já havia sido normalizado em todas as residências. Ainda segundo a Corsan, no último dia 20 de novembro, um dos equipamentos antigos teria sido atingido por uma máquina do Daer, durante a obra de alargamento da pista. A Companhia ressalta que as melhorias estão sendo realizadas de forma preventiva para que não haja mais rompimentos após a colocação de asfalto e, novas ações como essa não estão descartadas.