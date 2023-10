Posto de Saúde do Primavera receberá ampliação

OSÓRIO – A Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Posto de Saúde do bairro Primavera recebeu o Selo Ouro de Unidade Básica de Saúde (UBS) Amiga do Idoso do Governo do RS. A entrega aconteceu na manhã de segunda-feira (25), durante a Mostra Estadual de Experiências da Rede Bem Cuidar (RBC) – UBS Amiga da Pessoa Idosa, a qual contou com as presenças do governador Eduardo Leite e da Secretária de Saúde do Estado Arita Bergmann.

Ao todo, 165 Unidades de Saúde receberam o certificado. O Selo é uma certificação conferida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) às UBSs que fazem parte da RBC e que implementaram ações do programa direcionadas aos idosos. Entre 2022 e este ano, a RBC já certificou 323 UBSs do Estado. Atualmente, 165 possuem o Selo Ouro, 110 o Selo Prata e 48 o Selo Bronze.

As unidades que receberam o Selo Ouro atingiram índices elevados na promoção da saúde dos idosos, a partir da análise de critérios como mapeamento dessa população em seu território, qualificação da assistência farmacêutica e do acolhimento, além de implementação de avaliação multidimensional dos idosos.

Acompanhado de sua equipe, o secretário municipal de Saúde, Danjo Renê, afirmou que a conquista é fruto de muito trabalho: “Parabenizo à Estratégia de Saúde da Família do posto Primavera que é a responsável por esse prêmio”, declarou Danjo. Já o prefeito Roger Caputi destacou a qualidade da Saúde de Osório, sendo reconhecida mais uma vez, e parabenizou a equipe da ESF Primavera pela conquista.

Secretário de Educação de Osório Danjo Renê ao lado da secretária estadual de Saúde Arita Bergmann.

INVESTIMENTO NAS UBSs

Durante o evento, Eduardo Leite fez o anúncio que o Governo gaúcho irá investir mais R$ 42,8 milhões para a Rede de Atenção Básica. O recurso é do Programa Avançar na Saúde e será destinado à ampliação de 141 UBSs e à reforma de outras 47, contemplando 161 cidades. O repasse será feito por meio do Fundo Estadual de Saúde aos fundos municipais, conforme distribuição definida pela Portaria SES 864/2023.

Além do investimento do Estado, os municípios deverão entrar com contrapartida de R$ 7,6 milhões. Com isso, o montante chega a R$ 50,4 milhões para esta nova fase. Somados aos R$ 81,2 milhões que foram destinados para a RBC entre 2021 e 2022, já foram aplicados no Programa a quantia de R$ 124 milhões.

Osório receberá R$ 350 mil para ampliação do Posto de Saúde do Primavera, com contrapartida do Município, no valor de 75 mil reais. De acordo com o prefeito Roger, serão construídos seis novos consultórios, o que, segundo ele, “qualificará o espaço”. Já para Danjo, “o recurso será muito bem utilizado e trará atitudes positivas para toda a comunidade que usufrui da unidade do seu bairro e dos correspondentes serviços disponíveis”, afirmou o secretário de Saúde de Osório.

Posto de Saúde do Primavera receberá obras de ampliação, com investimento de R$ 425 mil.

LITORAL NORTE

Além de Osório, outras oito cidades do Litoral Norte gaúcho serão contempladas, sendo cinco para ampliação de Postos de Saúde: Arroio do Sal, Capão da Canoa, Morrinhos do Sul, Palmares do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Assim como Osório, Capão e SAP receberão o valor de 350 mil reais. Já as demais receberam valores entre R$ 347 mil e 263,7 mil reais.

Outros três municípios foram contemplados com valores para reformas de suas Unidades de Saúde: Balneário Pinhal, Dom Pedro de Alcântara e Mostardas. O valor para essas cidades varia entre R$ 84,5 mil e 256,7 mil reais. Ao todo, o Governo do RS destinou aos municípios da região a quantia de R$ 2.224.261,73(dois milhões duzentos e vinte e quatro mil e setenta e três centavos).

AMPLIAÇÃO

Osório, Capão da Canoa e SAP – R$ 350 mil

Arroio do Sal – R$ 346.805,79

Morrinhos do Sul – R$ 277.645,19

Palmares do Sul – R$ 263.662,16

REFORMAS

Dom Pedro de Alcântara – R$ 256.781,08

Balneário Pinhal – R$ 194.806,03

Mostardas – R$ 84.561,48

TOTAL – R$ 2.224.261,73