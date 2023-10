Jaguaras volta a vencer e sobe duas posições no Metropolitano de Futebol 7

Após duas derrotas seguidas, a equipe do Jaguaras voltou a vencer no Campeonato Metropolitano de Futebol 7 – Divisão de Acesso. A competição é realizada pela Federação Gaúcha de Futebol 7 (FGF7) e acontece no Complexo Esportivo Soledade, em Porto Alegre.

No último domingo (24), em partida válida pela sétima rodada, o time osoriense derrotou o Porto Viamão pelo placar de 4 a 2. Guatimosim, CK (duas vezes) e Kakinho marcaram para o Jaguaras. Roger e Hiago descontaram para o Porto. Com o resultado, o Jaguaras chegou a sétima colocação, com nove pontos ganhos, mesma pontuação do Atlético Viamão. Porém, a equipe de Osório leva a melhor no número de vitórias (três contra duas). Já o Porto Viamão, com a derrota, caiu duas posições, e está em sexto (uma posição à frente do Jaguaras), com 10 pontos (veja a classificação completa no final da matéria).

No domingo (01/10), acontecerá a oitava rodada da competição. O Jaguaras entrará em quadra 2 do Complexo, para enfrentar o Laranjeiras FUT7. O duelo, marcado para iniciar às 11h e 40min, é um confronto direto, visto que o Laranjeiras está em 9º lugar, com sete pontos e ultrapassará o time osoriense caso vença a partida. Lembrando que apenas os oito primeiros se classificarão para o mata-mata ao final das 13 rodadas.

Os demais jogos da 8ª rodada do Metropolitano – Divisão de Acesso são: River ZN Vs Alemanha Sarandi; Chape Sarandi Vs Benella; Tropa do Viçosa Vs Red Bull POA; Porto Viamão Vs Atlético Viamão; Real Braga Vs Boleiros FC. Quem folgará na rodada será o time do Vidal Pro.

Para quem quiser acompanhar a competição, O Complexo Esportivo Soledade está localizado na Rua Tenente Ary Tarragô, no 2.510, no bairro Jardim Itu, em Porto Alegre. Vale ressaltar que algumas partidas da competição estão sendo transmitidas ao vivo no Canal do Youtube da FGF7, de maneira gratuita.

CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL 7 – DIVISÃO DE ACESSO