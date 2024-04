Posto da Polícia Civil de Atlântida Sul receberá Delegacia Regional de Homicídios

OSÓRIO – Após aproximadamente um ano fechado para reformas, o Posto da Polícia Civil (PC) de Atlântida Sul voltou a funcionar. A estrutura, localizada na Avenida Saquarema, no 1.200, estava passando por obras desde o ano passado, sendo os trabalhos concluídos no último mês de fevereiro.

A reinauguração ocorreu na manhã da última quinta-feira (28/03). A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito Roger Caputi; o delegado de Polícia de Osório, João Henrique Gomes; o subchefe de Polícia, o delegado Heraldo Chaves Guerreiro; o secretário Estadual de Segurança Pública, Sandro Caron; e o vice-governador Gabriel Souza.

FALAS DAS AUTORIDADES

“Essa recuperação de espaço visa zelar pela segurança da população”, afirmou o prefeito Roger. Ele ressaltou que as praias de Atlântida Sul e Mariápolis juntas, têm aproximadamente 7,5 mil pessoas, número maior do que a população de muitas cidades da região. “É por isso que precisamos preservar a segurança dos moradores, por meio de uma Delegacia e um serviço de qualidade”, completou Roger.

Prefeito Roger Caputi. – FOTO: PMO

Durante sua fala, o delegado João Henrique lembrou da caminhada difícil e de muito esforço em busca de um melhor espaço para os policiais e também para a comunidade de Atlântida Sul, sendo a estrutura reerguida quase do zero, restando apenas os muros antigos. “Foi um trabalho realizado por muitas mãos. E é só essa integração das Forças de Segurança que possibilita o desenvolvimento do trabalho, fazendo com que hoje tempos uma unidade de qualidade para a comunidade de Osório”, declarou o delegado.

Delegado João Henrique Gomes.

Já tendo atuado do Posto de Atlântida Sul, o delegado Guerreiro disse nunca ter se conformado com a paralisação dos serviços, tendo lutado para que o Posto voltasse a funcionar. “Esse é um momento significativo para toda a população”, disse o subchefe de Polícia, que aproveitou para parabenizar todos que ajudaram para a concretização da obra.

Subchefe de Polícia, delegado Heraldo Guerreiro.

O secretário Caron ressaltou a grande presença das autoridades, o que, segundo ele, “concretiza que o objetivo de integração do RS Seguro está dando certo”. Prevendo um desenvolvimento há ainda maior dos municípios do Litoral nos próximos anos, Caron garantiu lutar por mais estruturas permanentes, com o intuito de manter o mesmo nível de segurança da Operação Verão ao longo de todo o ano.

Secretário de Segurança Pública do Estado, Sandro Caron.

INVESTIMENTOS

Os investimentos foram de cerca de R$ 197 mil, com parte desse valor investido pela prefeitura, com apoio da Câmara de Vereadores. Além disso, moradores, empresários e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio) também auxiliaram para a retomada dos trabalhos da PC no distrito, com doações em dinheiro, além de mobílias e equipamentos que serão utilizados pelos policiais. Durante o ato de reinauguração, todos foram lembrados, recebendo um certificado cada um.

Entre as melhorias, houve a construção de um estacionamento, estações informatizadas, salas de atendimento, cozinha, sala de reuniões, depósito para armazenamento de objetos apreendidos, celas, além da implantação de sistema de monitoramento. O Posto ainda irá contar com a atuação do Cartório dos Animais da Rede de Acolhimento a Mulher e o Ofensor (Ramo).

Moradores, empresários e autoridades auxiliaram na realização da obra e na aquisição de equipamentos para o Posto.

NOVIDADES

Gabriel aproveitou a ocasião para realizar alguns anúncios, sendo o principal que o Posto da Polícia de Atlântida Sul será a sede da Delegacia Regional de Homicídios, sendo a instalação realizada no mês de abril. Além disso, o Litoral Norte também passará a contar com uma Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab), que, segundo o vice-governador, será implantada na cidade de Santo Antônio da Patrulha.

Ainda na região, está prevista para abril a reinauguração da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, local que também passará a ser sede da Delegacia de Polícia (DP) da cidade. Após ser interditada devido a inúmeros problemas, o local já está quase com as obras finalizadas. Já a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO) foi contemplada com dois milhões de reais. O valor foi utilizado para a colocação de tela, reforçando os arredores do presídio, dificultando a possibilidade de fugas. “O Litoral Norte é a região que teve o maior crescimento populacional nos últimos anos e continuará crescendo. Por isso, precisamos aumentar as forças de Segurança na região”, declarou Gabriel Souza.

Em relação ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), o vice-governador anunciou a liberação, por parte do Estado, no valor de R$ 25 milhões em linha de crédito junto ao Banrisul para que a prefeitura possa “comprar” o HSVP. Mais uma vez, Gabriel voltou a relembrar que os juros serão pagos pelo Governo. Porém, isso só irá ocorrer, caso o Legislativo aprove o Projeto de Lei (PL) encaminhado à Câmara até o final de abril. Ainda segundo Souza, após a prefeitura desapropriar o Hospital, o Governo seguirá auxiliando o Município na gestão e investindo recursos na instituição.

Vice-governador Gabriel Souza.

ENCERRAMENTO

Após as falas, as autoridades realizaram o desenlace da fita e o descerramento da placa de reinauguração, dando encerramento a cerimônia. Na sequência, os presentes puderam conhecer as novas estruturas do Posto da Polícia Civil de Atlântida Sul e também desfrutar de um saboroso coquetel.