POR QUE IMPORTA AS FAKE NEWS

A política no Brasil sempre, digo sempre, foi pautada em mentiras dos candidatos. Em todos os escalões sempre estes candidatos realizavam suas “promessas” de campanha que nada mais é do que a tal das fake news a moda antiga. Eram mentiras ditas em discursos até o momento de serem eleitos e a partir daí somente depois de passados quatro anos o eleitor era novamente lembrado pelo político que o enganou.

Com a evolução dos tempos as campanhas políticas foram se aperfeiçoando e utilizando cada vez mais de recursos midiáticos. O “santinho” se tornou postagem ou vídeo curto, mas a mentira política para angariar votos seguiu com nova roupagem. O que realmente incomoda é que antes campanha e a mentira era esquecida por não ter registro. Era como notícia de rádio que foi ouvida num determinado momento e foi compreendida de outra forma e assim retransmitida a interlocutores. Já o advento das mídias sociais faz ressuscitar o currículo do candidato e toda as suas postagens mentirosas, ou seja, suas fake news para se eleger e isto incomoda.

A própria história estão tentando modificar. O descondenado do STF quer fazer crer que não houve o holocausto, defende a Palestina como um povo quando o povo Judeu já existia. Querem demonizar a intervenção militar fazendo crer que foi uma ditadura, um golpe, quando na realidade o povo, a Igreja e a Imprensa da época pediam a intervenção para impedir o comunismo no país. O que havia eram os mesmos bandidos de agora que assolaram o poder com a ajuda do STF que eram guerrilheiros, drogados, assassinos, assaltantes de banco, sequestradores. Ou seja, tudo o que estão a liberar das cadeias com o aditivo de narcotráfico que a esquerda defende e quer liberar a livre comercialização de drogas. Mas voto impresso pela própria urna eletrônica não pode ser, e até o ministro Barroso numa demonstração de comunista em palestra no exterior mentiu que o voto impresso seria o método de cédulas eleitorais a exemplo da eleição americana. O próprio TSE investiu milhões, sem licitação na compra de urnas eletrônicas com capacidade de impressão eletrônica do voto e as impressoras junto, como fosse uma emissora de cupom fiscal. Mas como dar o poder a um ladrão se o voto fosse impresso e conferível materialmente? E esta mentira contada no exterior se eterniza nas redes sociais impedindo a fake news e por isso os ministros do STF e a esquerda tanto querem o cerceamento da liberdade de expressão e o controle das redes sociais. Querem fazer como na China onde o tempo de internet é controlado e o conteúdo todo monitorado pelo governo.

Se o inquérito do fim do mundo de Moraes não é permitido a defesa dos sequestrados do dia 8 de janeiro pelos advogados e nem a entrada de deputados e senadores a terem acesso a estes e ainda não quer ser questionado, por que o que chamam de fake news os perturbam tanto. Justamente por que imagens e aúdios não deixam mentir sobre os verdadeiros criminosos do dia 8 de janeiro que certamente estão a gozar do dinheiro que receberam para tal ação e servir da cala boca, ou terem destino de Celso Daniel.

A turba da esquerda e os ministros do STF é que querem cercear a mídia e principalmente as redes sociais por que terem medo da verdade e de o povo ser relembrado das ações nefastas devidamente gravadas por estas mídias sociais. A velha mídia quer resgatar o posto de 4º poder que já perdeu para as redes sociais. Uma rede Globo não mais convence, principalmente por ter auxiliado aa politização da pandemia e incentivando o confinamento que era a sentença de morte para muitos que terminavam se contaminando dentro de casa.

Combater a fake news é uma falácia, pois o povo não é mais o ignorante de outrora. Até os idosos já estão aderindo às redes sociais e viram o quanto foram enganados por décadas por novelas e telejornais como o Jornal Nacional. Por que acham que estão querendo cassar a concessão da Jovem Pan por não ajoelhar diante dos Ultra Supremos enquanto os demais engordam seus cofres com alta verba publicitária do governo federal, bem como das mídias sociais de esquerda e mesmo assim a derrocada da popularidade do ladrão e seus asseclas.

A importância que estão a tratar com as mídias sociais associando a estas como criadoras de fake news é para deixar o povo sem vez e sem voz e voltar a crer na mídia submissa ao governo. A verdade e os fatos representam um perigo para o projeto de poder. Para eles o povo tem de ser desinformado como na pandemia e esconder a verdade para que prosperem no mar de ignorância que consideram pertencer ao povo, mas pertence a aqueles que ainda pensa que a sociedade é burra e por isso mantém a pobreza para ocmrar voto com água, cesto básico e poder de submissão.