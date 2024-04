BOCA DO BALÃO 6729

FECHAMENTO na sexta-feira (5) da janela de transferência de partidos o que se viu em Osório foi o “crash” do MDB onde a bancada ficou somente com dois vereadores, Lucas Azevedo e João Pereira. Com isto a bancada do PDT passou a ser a maior bancada de vereadores e maioria dos votos com 5 vereadores dos 9. Charlon migrou para o Republicanos e Ed Moraes ingressou no PDT.

INGRESSO de Ed Moraes no PDT já se posiciona como a melhor opção do partido para ser o vice de Romildo Bolzan que ainda não anunciou a candidatura, mas a entrada do vereador é quase a certeza de que Romildo volta a concorrer.

PEQUENA bancada do MDB, com dois vereadores descontentes com a administração municipal revela um desmantelamento interno do partido na cidade. Ao mesmo tempo obriga o partido a criar novas lideranças, mas com dificuldade em ter candidatos com votos. Isto poderá enfraquecer a campanha de Roger que tem sido muito criticada na comunidade e em vários segmentos.

ESFACELAMENTO da bancada do MDB já está fazendo surgir apostas de que o PDT deverá colocar de 6 a 7 vereadores a ocupar das 13 vagas que estarão concorrendo. O PT poderá colocar um vereador, Republicanos 1 vereador, PL de 2 a 3 vereadores, PP um vereador e o MDB de 2 a 3 vereadores. A pulverização partidária será maior já vista na futura composição da Câmara e também aumentará bastante o número de pessoas trabalhando no Legislativo com mais bancadas que será o legado positivo gerando empregos e o negativo que as sessões de homenageados serão muito mais longas do que as atuais.