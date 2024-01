População realiza passeata em prol do combate ao feminicídio

Carregando faixas e cartazes, familiares ne Nara e manifestantes pediram por justiça. – FOTOS: Camila Knack

OSÓRIO – Aproximadamente 200 pessoas foram as ruas durante a manhã do último sábado (13) em prol do combate ao feminicídio e a violência doméstica. O ato foi organizado pela Associação da Mulher Trabalhista do PDT da cidade e lembrou a morte de Nara Denise dos Santos, de 62 anos. Utilizando camisetas com a foto de Nara, familiares dela estiveram presentes na passeata.

Para quem não lembra, a ex-servidora municipal foi encontrada morta concretada dentro de uma geladeira, no dia 06 deste mês. Na ocasião, o companheiro de Nara, o Pai de Santo Marcos Falavigna, foi preso, confessando ser o autor do crime. Lembrando que o indivíduo, de 38 anos, segue detido na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), a disposição da Justiça.

A MANIFESTAÇÃO

Os manifestantes saíram do Largo dos Estudantes Sônia Chemale e caminharam pelas principais ruas do município. Durante a passeata, o grupo recebeu o apoio de representantes da religião de Matriz Africana, que se manifestaram repudiando o criminoso. Na semana passada, a prefeitura, por meio do Conselho Municipal de Povos Tradicionais de Matriz de Africana de Osório, resolveu se manifestar e publicou na manhã do dia 10/01, em suas redes sociais, uma Carta destinada a população osoriense, se solidarizando com a família de Nara.

Ao longo do percurso, o grupo (todo vestido de branco), que carregava cartazes, faixas e balões também na cor branca, gritava por justiça, pedindo que esse tipo de crime não se repita. A manifestação foi marcada por muita emoção e respeito pela vida, se encerrando ao lado da Igreja da Matriz, onde foi realizada uma oração com todos os participantes. Vale ressaltar que não foi registrada nenhuma ocorrência durante o ato.

Passeata terminou na Praça da Matriz, com realização de uma oração.

NARA DENISE

Aposentada pela prefeitura após trabalhar mais de 20 anos no setor Administrativo, Nara era filiada ao PDT, chegando a concorrer ao cargo de vereadora na Eleição de 2020, quando recebeu 108 votos, não sendo eleita. Vale ressaltar que ela pretendia novamente concorrer a um cargo no Legislativo osoriense nas Eleições deste ano.