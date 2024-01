Praia do Litoral sofre com falta de guarda-vidas

O deputado Luciano Silveira (MDB) esteve reunido na manhã de segunda-feira (15), com o prefeito de Arroio do Sal Affonso Flávio Angst (Bolão). Uma das pautas do encontro foi a falta de profissionais salva-vidas no balneário, durante o início deste. “Aumentou muito a nossa demanda e algumas praias ficaram descobertas de guaridas”, explicou o prefeito. “Nós, hoje, contamos com 22 casinhas, quando nossa necessidade, conforme a afluência de banhistas, seria de pelo menos 27”, complementou Bolão.

Outro tema abordado no encontro foi a situação do Pavimenta RS. O prefeito de Arroio do Sal aproveitou a ocasião para entregar ao deputado Luciano o Projeto para pavimentação de algumas ruas da cidade. Segundo o parlamentar, “a ideia é contemplar o município com cerca de 900 mil reais” para a realização das obras.